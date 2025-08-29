Cali: La Loma de La Cruz celebra sus 35 años de historia y cultura

Este sábado 30 de agosto se celebra uno de los eventos que conmemoran los 35 años del Parque Artesanal Loma De La Cruz, ubicado en la calle 5a con carrera 16 en Cali. Con una jornada cultural, que incluye un encuentro con danza, música y otro tipo de expresiones que estarán en vivo y de libre acceso, desde las 7:00 PM.

“Son en total 8 actividades distribuidas a lo largo del año. Una de estas será el sábado con dos artistas; el primero es un grupo llamado Ninan Takirí, consiste en un semillero de danzas andinas, la segunda es la cantautora Ikandra, quien hace música pop con elementos del pacífico. También se espera que las personas recorran y disfruten el parque, y que lleguen muchos nuevos visitantes al parque y lo conozcan”, contó Renso Delgado, coordinador del Parque Artesanal Loma de la Cruz.

Desde 1987, que se fundó el parque como un espacio para los artesanos , ha albergado historia, cultura, y es un importante centro de transmisión de saberes artesanales y un espacio vivo de encuentro para ciudadanos y turistas.