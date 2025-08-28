En Cali se adelantaron jornadas de homenaje a víctimas del atentado terrorista que dejo 6 muertos

El aprendiz del Sena Diego Martínez fue homenajeado por sus compañeros de clases.

En Cali se adelantaron dos jornadas de homenaje a víctimas del atentado terrorista cometido por las disidencias de las Farc, hace ocho días en inmediaciones de la Basé Aérea “Marco Fidel Suárez”, oriente de Cali, que dejó seis personas muertas.

Con carteles con mensajes llamando a la Paz, bombas blancas y flores, se rindió un homenaje al aprendiz del Sena Juan Diego martínez Echaverry, estudiante desde hacía tres meses de la tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud, una de las seis víctimas del atentado del pasado jueves 21 de agosto.

El aprendiz, en el momento del atentado se encontraba con su señora madre, quien a pesar de estar gravemente herida hizo lo posible para que su hijo recibiera atención prioritaria.

Por su parte, ell alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la secretaria de Educación, Sara Rodas, presidieron el homenaje que se realizó en memoria de la docente Martha Lucía Agudelo Martínez, quien falleció como consecuencia del atentado.

El acto de reconocimiento a su vida y legado tuvo lugar en la Institución Educativa Oficial Gabriel García Márquez, donde compartió con sus estudiantes su vocación, entrega y compromiso.

Hasta este sábado 30 de agosto en el Acuaparque de la Caña se llevará la jornada ‘Honrando el Dolor, Sembrando Vida’, para atender víctimas y afectados del atentado del pasado 21 de agosto en la Base Aérea.

Allí, de manera individual o grupal las personas adultas, jóvenes y niños pueden desahogarse, identificar soluciones y mejorar sus condiciones de salud mental y emocional, guiados por los profesionales. No tiene ningún costo.

El Centro de Escucha y Atención Psicosocial, ubicado en el Acuaparque de la Caña en Cali, funcionará hasta el sábado 30 de agosto, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.