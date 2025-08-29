Un muerto y ocho heridos tras ataque con fusil en el suroriente de Cali

En el suroriente de Cali hombres armados interceptaron y atacaron a una camioneta blanca blindada que se movilizaba por la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 39, en el barrio El Vallado. El ataque dejó como saldo un muerto y ocho personas heridas, entre ellas una mujer y dos escoltas.

La víctima mortal fue identificada como Javier Tello Escobar, quien recibió múltiples impactos de bala. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Isaías Duarte Cancino, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Los heridos fueron remitidos a distintos centros asistenciales y presentan lesiones por arma de fuego. Las autoridades confirmaron que el ataque fue perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicletas de bajo cilindraje y utilizaron fusiles de largo alcance, logrando atravesar el blindaje del vehículo.

En el lugar de los hechos, la Policía Metropolitana de Cali incautó un fusil calibre 5.56 mm, un revólver calibre 38 mm y tres pistolas calibre 9 mm. Además, habrían detenido a cuatro personas, a quienes investigan para determinar su participación en el atentado.

“Avanzamos en las labores de verificación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan esclarecer estos hechos. La investigación se realiza de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación”, señaló el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.