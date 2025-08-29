Saldo a favor en declaración de renta 2025: Requisitos y lugar en el que se radica la solicitud

En el país, los colombianos pueden solicitar el saldo a favor de la declaración de renta 2025 que se genera a partir de las retenciones o autorretenciones en la fuente. No obstante, este proceso se hace tras haber cumplido con el proceso de declarar. Esto significa que se puede presentar la solicitud de la devolución justo al día siguiente de declarar.

Este beneficio es relevante para los colombianos debido a que es dinero que pueden usar. No obstante, para que un ciudadano reciba este dinero tendrá que esperar entre 15 y 20 días, pues es el tiempo en el que la Dian tarda en aprobar la solicitud para entregar el dinero. En algunos casos, el plazo máximo que la entidad puede demorarse son 50 días.

Por otra parte, los colombianos deben tener claro que el saldo a favor pueden reclamarlo en un término de 2 años, pasado este tiempo pierden el beneficio.

¿En dónde se debe radicar la solicitud de devolución de los saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales explicó que los colombianos que tienen saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios pueden hacer el trámite de manera digital o presencial.

Los colombianos que quieran realizar el proceso de forma virtual deberán contar con firma electrónica y podrán radicar la solicitud por medio del Servicio Informático de Devoluciones. Así las cosas, el sistema se encargará de hacer la asignación a la seccional competente de forma automática.

Mientras tanto, los ciudadanos que no tengan firma electrónica tendrán que hacer el proceso presencial. Este se puede hacer radicando la solicitud directamente en la Dirección Seccional en donde cada persona presenta la declaración tributaria inicial.

¿Cuáles son los requisitos para radicar la solicitud de devolución de los saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios?

De acuerdo a la Dian, los requisitos generales para que la solicitud de devolución o compensación sea aprobada son: