Harold Tejada brilla en la etapa 7 y Egan Bernal asciende en la general de la Vuelta a España 2025

Juan Ayuso se quedó con la etapa 7 de la Vuelta a España 2025. El español del UAE Team se impuso en el recorrido de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler. Huesca La Magia con un tiempo total de 4h 49′ 41″.

Ayuso, de apenas 22 años, coronó el primer y cuarto puerto de montaña (ambos de primera categoría), tras figurar en la fuga durante casi toda la fracción de este viernes 29 de agosto. Sobre el final de la carrera, logró sacar una enorme ventaja respecto a sus perseguidores, entre los que se encontraba el colombiano Harold Tejada. La diferencia fue de más de un minuto.

El segundo lugar terminó siendo para el italiano Marco Frigo y el podio lo cerró otro español, Raúl García. Finalmente, Tejada arribó en la cuarta colocación.

Así le fue a Harold Tejada en la etapa 7 de la Vuelta a España

Harold Tejada cumplió con una buena labor en la séptima etapa de la Vuelta a España. El colombiano del Astana logró meterse entre la fuga de 12 corredores que tuvo la carrera y batalló cabeza a cabeza con el español Juan Ayuso.

Ahora bien, en los últimos 10 kilómetros, ante una dura subida al último puerto de montaña del día (primera categoría), Tejada fue quedándose sin piernas y cedió terreno. Al final, a punta de empuje y tesón, terminó llegando en la cuarta casilla a 1′28″ del vencedor Ayuso.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Juan Ayuso UAE Team 4h 49′ 41″ 2. Marco Frigo Premier Tech +1′15″ 3. Raúl García Arkéa +1′21″ 4. Harold Tejada Astana +1′28″ 23. Egan Bernal INEOS +2′35″ 27. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +3′37″ 60. Sergio Higuita Astana +13′09″ 62. Brandon Rivera INEOS m.t. 79. Esteban Chaves EF Education +14′51″ 84′ Guillermo Martínez Team Picnic m.t.

*** m.t.= mismo tiempo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025 y en esta séptima etapa trabajó duramente para ascender dos posiciones en la general, ahora es noveno a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago cayó un escalón y tejada ascendió más de diez.

En cuanto a los líderes, nuevamente hubo cambios. Si bien el mencionado Træen se mantiene en la cima, tanto Jonas Vingegaard como Joao Almeida le asaltaron el segundo y tercer lugar respectivamente a Armirail y Fortunato.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Torstein Træen Bahrain-Victorious 25:18:02 2. Jonas Vingegaard Team Visma +2′33″ 3. Joao Almeida UAE Team +2′41″ 9. Egan Bernal INEOS +2′55″ 20. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +4′36″ 27. Harold Tejada Astana +8′32″ Sergio Higuita Astana Brandon Rivera INEOS

Así será la etapa 8 de la Vuelta a España 2025

La octava etapa de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el sábado 30 de agosto con inicio en Monzón Templario y final en Zaragoza. Será un recorrido de 163.5 kilómetros, prácticamente llano, que será escenario ideal para los embaladores