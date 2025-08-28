Así le fue a Egan Bernal en el inicio de la alta montaña: clasificación etapa 6 de Vuelta a España. (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Jay Vine se quedó con la etapa 6 de la Vuelta a España 2025. El corredor del UAE Team ganó tres de los cuatro puertos que presentó la jornada de este jueves 28 de agosto y cerró la carrera con un tiempo total de 4:12:36. Actuación sensacional del corredor de 29 años.

Detrás suyo apareció el noruego Torstein Træen, quien batalló hasta el final, pero las piernas no le respondieron, aunque tuvo un premio mayor en la general. Y el podio lo cerró el italiano Lorenzo Fortunato. En cuanto a los colombianos, Egan Bernal llegó 14°.

Así le fue a Egan Bernal en la etapa 6 de la Vuelta a España

Egan Bernal no logró hacer parte de la escapada del día y, contrario a ello, se mantuvo a rueda del lote de favoritos. La estrategia para este inicio de la alta montaña fue no perder tiempo frente a los líderes y así lo hizo.

Así pues, el corredor del INEOS arribó en la decimocuarta casilla a 4′19″ del vencedor Vine. Por otro lado, Santiago Buitrago fue 22° a 4′41″.

Vea acá la tabla de posiciones:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jay Vine UAE Team 4:12:36 2. Torstein Træen Bahrain-Victorious +54″ 3. Lorenzo Fortunato Astana +1′10″ 14. Egan Bernal INEOS +4′19″ 22. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +4′41″ 54. Harold Tejada Astana +9′42″ 58. Sergio Higuita Astana +10′16″ 60. Brandon Rivera INEOS +11′01″

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, aunque perdió un lugar y ahora se encuentra en la undécima casilla de la clasificación general.

Respecto a los líderes, la situación cambió de cielo a tierra. Jonas Vingegaard dejó de ser líder y le cedió su lugar al noruego Torstein Træen. Le sigue Bruno Armirail a poco más de 30 segundos, luego de que Juan Ayuso quedara descolgado, y el podio lo cierra Fortunato a casi un minuto.

Vea acá la general:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Torstein Træen Bahrain-Victorious 20:25:46 2. Bruno Armirail Decathlon AG2R +31″ 3. Lorenzo Fortunato Astana +1′01″ 11. Egan Bernal INEOS +2′55″ 19. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +3′34″ 40. Harold Tejada Astana +9′39″ 48. Sergio Higuita Astana +11′21″ 47. Brandon Rivera INEOS +13′44″

