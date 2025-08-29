EN VIVO | La séptima etapa de la Vuelta España: Siga acá el recorrido de los colombianos

<b>La séptima etapa de la Vuelta España tendrá un recorrido total de 188 kilómetros</b>, los corredores saldrán desde la ciudad de Andorra la Vela y terminarán en la estación invernal de Cerler.<b> Esta será una jornada exigente y decisiva para la clasificación general</b>.Esta carrera contará con cuatro puertos puntuables y más de 4.200 metros de desnivel acumulado. <b>Esta es la segunda etapa con mayor desnivel positivo durante la 80° edición de la Vuelta España</b>, solo por detrás de la penúltima carrera.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/28/asi-le-fue-a-egan-bernal-en-el-inicio-de-la-alta-montana-clasificacion-etapa-6-de-vuelta-a-espana/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/28/asi-le-fue-a-egan-bernal-en-el-inicio-de-la-alta-montana-clasificacion-etapa-6-de-vuelta-a-espana/?rel=buscador_noticias"><b>REPASE ACÁ LA TABLA DE CLASIFICACIÓN LUEGO DE LA ETAPA 6</b></a>Vale recordar que <b>Jay Vine del UAE Team se consolidó como el vencedor de la sexta etapa</b> con un tiempo de 4:12:36, mientras que <b>el mejor colombiano fue Egan Bernal, que llegó en el puesto 14</b> con una diferencia de +4′19″sobre el australiano.