Estos son los ministros que acompañarán al presidente Petro en Bucaramanga
Algunas avanzadas ya han llegado a la capital santandereana.
Bucaramanga
A partir de las 2 de la tarde de este viernes 29 de agosto se espera al presidente Gustavo Petro y gran parte de su gabinete en la plaza cívica Luis Carlos Galán para hacer anuncios sobre novedades en el programa de Colombia Mayor, algunos de sus ministros ya están en Bucaramanga participando en diferentes eventos.
Mauricio Rodríguez, director de prosperidad social, indicó que se tiene confirmada la presencia de la ministra de cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, la ministra de comercio, Diana Morales y de educación, Daniel Rojas.
"Viene un grupo muy importante del gobierno porque este evento, aunque tiene el foco precisamente en lo que fue llamado dignidad mayor, pues por supuesto tiene que ver con todos los anuncios y los resultados del gobierno en Santander desde los diferentes sectores del gobierno nacional“, dijo el director de prosperidad social.
El presidente Gustavo Petro también estaría acompañado del ministro del interior, Armando Benedetti y de la directora del departamento administrativo de la Presidencia de la República, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.