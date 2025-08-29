Estos son los ministros que acompañarán al presidente Petro en Bucaramanga

BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/04/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros este lunes en (Colombia). Petro dijo que el Gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país. "Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas", dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Bucaramanga

A partir de las 2 de la tarde de este viernes 29 de agosto se espera al presidente Gustavo Petro y gran parte de su gabinete en la plaza cívica Luis Carlos Galán para hacer anuncios sobre novedades en el programa de Colombia Mayor, algunos de sus ministros ya están en Bucaramanga participando en diferentes eventos.

Mauricio Rodríguez, director de prosperidad social, indicó que se tiene confirmada la presencia de la ministra de cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, la ministra de comercio, Diana Morales y de educación, Daniel Rojas.

"Viene un grupo muy importante del gobierno porque este evento, aunque tiene el foco precisamente en lo que fue llamado dignidad mayor, pues por supuesto tiene que ver con todos los anuncios y los resultados del gobierno en Santander desde los diferentes sectores del gobierno nacional“, dijo el director de prosperidad social.

El presidente Gustavo Petro también estaría acompañado del ministro del interior, Armando Benedetti y de la directora del departamento administrativo de la Presidencia de la República, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.