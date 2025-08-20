El presidente Gustavo Petro visitará el 29 de agosto Bucaramanga. ¿Cuál es el motivo de su visita?

Bucaramanga

Los bumangueses recibirán al presidente Gustavo Petro el próximo viernes 29 de agosto, el mandatario cumpliría agenda en la capital santandereana, con el fin de presentar el aumento en la cobertura y en el monto del programa Colombia Mayor.

El anuncio que hace parte de la estrategia “Dignidad Mayor“, beneficiará a tres millones de personas mayores que se encuentran en condiciones de pobreza extrema.

Durante el encuentro, que está programado para las 9:00 de la mañana, en lugar por definir, también se dará inicio a una “búsqueda activa e inscripción de nuevos beneficiarios”, con el objetivo de garantizar que más ciudadanos de la tercera edad accedan a este apoyo económico que entrega el gobierno nacional.

En los próximos días se espera conocer más detalles de lo que sería, una nueva visita del presidente Gustavo Petro, a la ‘ciudad bonita’.