“Si es un evento de carácter político no puedo asistir”: Gobernador sobre visita de Petro

El gobernador de Santander, Juvenal Diaz Mateus, aseguró que aún está a la espera de la confirmación de la agenda de la visita del presidente Gustavo Petro mañana a Bucaramanga y enfatizó en que si es un evento de carácter político no participará.

“Yo soy una persona institucional, soy el gobernador de Santander, la Constitución me ordena, la Constitución dice que yo soy el articulador entre las políticas del gobierno nacional y las que se aplican al territorio”, dijo el gobernador Díaz Mateus.

Dijo también el gobernador Díaz Mateus que están a la espera del minuto a minuto de la programación del evento que está previsto a las 2:00 p. m. en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, para verificar la participación que tendrán allí como administración departamental.

“Es un evento con carácter político pues yo no podría asistir porque no puedo, no podemos participar en política y también soy muy respetuoso con eso”, puntualizó el gobernador.

En mayo que el presidente Gustavo Petro estuvo en Barrancabermeja participando en un evento de entrega de títulos con la agencia nacional de tierras el mandatario de los santandereanos tampoco estuvo en el puerto petrolero presente.