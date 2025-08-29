Dayro Moreno, convocado a la Selección Colombia: Cuál fue la última vez del goleador en el equipo / RAUL ARBOLEDA

Era una petición popular, casi un deseo. Un grito de justicia. Y Néstor Lorenzo lo escuchó. Dayro Moreno está convocado a la Selección Colombia para los partidos ante Bolivia y Venezuela. Los definitivos, los que le pueden dar a Colombia el paso al Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Colombia llamó al delantero de 39 años que vive el mejor momento de su carrera deportiva siendo el goleador absoluto del fútbol colombiano con 370 goles, Falcao García es el segundo con 356 y Aristizábal el tercero, con 346.

En su actualidad está, además, ser el goleador de la Copa Sudamericana con ocho goles, lidera la tabla sobre Ismael Díaz de Universidad Católica y Junior Paredes de Academia Puerto Cabello con seis anotaciones.

De esos 370 goles, tres fueron con la Selección Colombia. El más importante de estos, el que marcó el 20 de noviembre en las Eliminatorias del 2007 ante Argentina en el estadio El Campín. Los otros dos se dieron en amistosos, el primero en el 2010 ante Venezuela y el segundo ante Haití en el 2016.

La última vez que Dayro había sido convocado a la Selección Colombia

Dayro Moreno había sido convocado por última vez en septiembre de 2016 para los juegos ante Venezuela y Brasil. Sus compañeros de ataque eran Teófilo Gutiérrez, Marlos Moreno, Roger Martínez, Carlos Bacca, Luis Muriel y Orlando Berrío.

En esa Eliminatoria, camino a Rusia 2018, fue convocado para cuatro partidos pero no jugó. En ese año, 2016, también fue convocado para la Copa América. Dayro no va a la Selección Colombia desde hace exactamente nueve años.

El último partido que el atacante jugó con el equipo nacional se dio el 15 de noviembre de 2011 por la Eliminatoria Sudamericana en partido jugado en el Metropolitano de Barranquilla. La Selección perdió 1 a 2 con anotación de Dorlan Pabón. En Argentina marcaron Messi y Agüero.

En ese encuentro, Dayro no fue titular. Entró al minuto 61 del partido por Pabón, el autor del gol. Eso fue hace 14 años y Moreno sigue vigente, tanto para ser llamado de nuevo a una doble jornada de Eliminatoria definitiva.