Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

Once Caldas clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras imponerse 3-1 a Huracán de Argentina en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Dayro Moreno anotó doblete en el partido.

Dayro fue pieza clave para el Blanco Blanco, ya que fue el encargado de abrir el marcador en Buenos Aires al minuto 40 y el que selló la victoria de su equipo al minuto 88. Vale recordar que el delantero también anotó el único tanto en el partido de ida que se jugó en el Palogrande de Manizales.

Desde febrero del 2025, el jugador de 39 años es el máximo goleador colombiano en la historia, superando a Radamel Falcao por 14 anotaciones de diferencia, quien actualmente se encuentra sin equipo.

Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana

El delantero del Once Caldas está haciendo historia en el torneo continental, al convertirse en el máximo goleador de la edición 2025 de la Copa Conmebol Sudamericana. Suma 8 goles en 11 partidos.

Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana

Así se conforma la lista de goleadores del torneo continental luego del doblete de Dayro Moreno en el partido de vuelta de los octavos de final ante Huracán de Argentina.

Posición Jugador Goles Equipo 1 Dayro Moreno 8 Once Caldas 2 Ismael Díaz 6 Universidad Católica 3 Junior Paredes 6 Academia Puerto Cabello 4 Gaspar Gentile 5 Cienciano 5 Pablo Veggeti 5 Vasco de Gama

Los goles de Dayro Morendo durante su trayectoria deportiva

El delantero de 39 años ha jugado en diferentes equipos, tanto nacionales como internaciones, en donde ha marcado un total de 370 goles durante toda su carrera profesional.

