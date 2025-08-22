Dayro Moreno no pierde la ilusión de Selección Colombia ¿Ya lo contactaron?

Dayro Moreno habló con el Vbar de Caracol Radio sobre su actualidad y sobre un posible llamado a Selección Colombia

Dayro Moreno tiene 370 goles en su carrera deportiva, con su equipo, el Once Caldas, acaba de clasificar tras una noche épica, a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, por su presente, todos lo piden para la Selección Colombia. Sin duda un gran momento para el máximo goleador del fútbol colombiano.

El pasado 19 de agosto, con dos goles del delantero, el Once eliminó a uno de los favoritos del torneo continental, Huracán. Y así logró su paso a la siguiente fase. El atacante habló en el Vbar de Caracol Radio y esto dijo sobre lo que vive en el fútbol.

Llegar a los 400 goles: “El trabajo. Cada día me esfuerzo, me levanto con la ilusión de romper récords en el fútbol colombiano. Lo mas pronto posible, en lo personal sigo haciendo goles que es lo mas importante para mi y esto es fruto del trabajo, del cuerpo técnico, los hinchas del Once Caldas y eso es fruto de todos y el aliento que siempre me dan en el Palogrande y fuera, es un orgullo muy grande”.

La clave para ser goleador: “Eso se lo da a uno la experiencia, siempre con esa hambre de gol, siempre tener esa hambre de goleador, por eso me dicen goleador porque tengo que estar en el área pendiente”.

¿Qué dijo Dayro sobre su llamado a Selección Colombia?

Convocatoria a Selección Colombia: “La verdad no he tenido la oportunidad de hablar con nadie de la Federación ni cuerpo técnico, pero nunca pierdo la ilusión, para eso hago goles, el día que deje de jugar dejaré de pensar en eso, colocarse la camiseta de nuestra selección es un orgullo muy grande”.

Sigue la ilusión: “Claro. Me levanto cada día pensando en todas las cosas buenas, primero con el equipo, hacer goles y obvio con la Selección. No he perdido la ilusión con la Selección Colombia.”.

El llamado: “Dios quiera, todos esperamos esa noticia tan importante el próximo jueves”.

La clasificación en Copa Sudamericana

Avanzar a cuartos: “Nosotros desde el año pasado, desde que supimos que ibamos a Sudamericana y que el primer rival era Millonarios, nos mentalizamos que era paso por paso. Luego en la fase de grupos lo hicimos bien, en los octavos también nos fue muy bien. Nos enfrentamos con equipos muy fuertes, por abajo y arriba. Ahora una llave importante con Independiente del Valle que sabe que es ser campeón de Sudamericana, es complicado, pero nosotros tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos contra Huracán. La ilusión está, queremos llegar a la final”.

Cómo se deben formar los jóvenes delanteros: “Que no suene a egoísmo, pero un joven de 18 o 19 años tiene que estar pensando en ser jugador profesional. La invitación es estar mentalizados desde los 15 años, porque en el fútbol internacional uno ve pelados de 16 años. Sabemos que uno entre más joven debute muchísimo mejor, siempre he dicho y el consejo que les doy es porque lo que me pasó a mi, tuve la fortuna que debuté joven. Entonces, que luchen, que trabajen porque el fútbol colombiano tiene una camada muy linda”.

Copa Libertadores 2004: “Éramos una camada muy linda de jugadores y eso lo fue lo que nos hizo ser campeones en el 2004. Y creo que el profe es muy amigo del profe Montoya y se comunican mucho. Ahora viene una fase complicada con uno que ya fue campeón, pero tenemos los pies sobre la tierra”.

Le da duro llegar a los 40: “La verdad no, entre más cumplo parezco de 25, entre más cumplo me siento más joven. El amor por el fútbol, por la camiseta, por la institución, hasta el día que me retire voy a pensar en cosas grandes”.

Retirarse en Once Caldas: “Uno no puede hablar, pero el equipo en el que quiero retirarme es el Once Caldas, es en donde me crié para ser persona, ser humilde y el Once me abrió la puerta para eso. Soy quien soy por el Once Caldas, cuando llegué acá a los 13 años me inculcaron eso, mi sueño es retirarme acá”.

Relación con el ‘Arriero’: “De padre a hijo. Mucho respeto. Cuando uno está con el papá y quiere hacer las cosas, más lo regaña”.

La situación de su cabello: “Eso es lo de menos, no me interesa. Me encanta que me hagan bullying. Vamos a ver con que salgo, eso es sorpresa”.