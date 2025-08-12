Así quedó la tabla de goleadores históricos colombianos tras el gol de Dayro Moreno a Huracán

En enero de 2025, durante los Premios Águila, el delantero de Once Caldas, Dayro Moreno, sorprendió a jugadores y periodistas al prometer que marcaría más goles y se consolidaría como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Hoy, esa promesa es una realidad: el atacante no solo cumplió su palabra, sino que superó sus propias expectativas.

Este martes 12 de agosto, la Copa Sudamericana 2025 abrió los octavos de final, torneo en el que Once Caldas se ha posicionado como el mejor equipo colombiano. El conjunto de Manizales tuvo una destacada fase de grupos y en los play-offs goleó a San Antonio Bulo Bulo, asegurando su paso a la fase de eliminación directa.

Le puede interesar: Once Caldas vence a Huracán y se ilusiona con los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El sorteo de octavos dejó al ‘blanco blanco’ frente a Huracán de Argentina, un rival que viene de disputar la final del torneo local. Aunque perdió ante Quilmes, el ‘Globo’ atraviesa uno de sus mejores momentos en años, lo que anticipa una serie de gran exigencia para Once Caldas y para un Dayro Moreno decidido a seguir ampliando su ventaja en la tabla de goleadores históricos de Colombia.

Victoria con categoría, aunque por la mínima

El encuentro tuvo paridad en cuanto al resultado, pero Once Caldas superó a Huracán, con una sólida victoria 1-0, el ‘blanco blanco’ tiene el objetivo de conservar la ventaja en el partido de vuelta en Argentina; el autor de gol, por supuesto, Dayro Moreno, quien sigue estirando la ventaja ante Radamel Falcao García, quien esta temporada se encuentra sin equipo.

Lea también: Jhon Jader Durán y Richard Ríos se enfrentarán por un lugar en la Liguilla de la Champions

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Once Caldas y Huracán?

El encuentro decisivo se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Argentina, el próximo martes 19 de agosto, a las 17:00 (hora colombiana), en el intermedio, el ‘blanco blanco’ tendrá que visitar Valledupar para enfrentar a Alianza FC por la jornada 7 del fútbol profesional colombiano, este encuentro está programado para el viernes 15 de agosto.

Con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se espera que el cuadro de Manizales regule y de descanso a algunos jugadores en el partido del próximo viernes, de esta manera llegaría en óptimas condiciones para afrontar el compromiso por el certamen continental.

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia