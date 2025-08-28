Sigue polémica por proyecto de sobretasa a energía: Minminas defiende y gremios lo rechazan

Sigue la polémica en la Costa Caribe por el borrador de decreto que ha sido publicado para comentarios con el que se busca revivir sobretasa del 20% en la tarifa de energía. En este proyecto, se busca que esta sobretasa sea cargada a los estratos 5 y 6, y usuarios industriales y comerciales en todo el país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que “se pretende contar con recursos adicionales para solventar el costo de los subsidios al servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible por redes de tuberías, en estratos 1, 2 y 3.

En este proyecto también se tendrá algunas exenciones como, por ejemplo, para la industria manufacturera “con el fin de avanzar en la política de reindustrialización”.

¿Por qué rechazan esta propuesta?

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, sostuvo que el contenido del proyecto de borrador solo se puede dar a través una reforma a la ley, puesto que anteriormente el Congreso de la República había exonerado a la industria de esta sobretasa anteriormente.

“El espíritu de esta es establecer los subsidios cruzados que buscaba que los estratos 5 y 6, así como la industria y el comercio cubrieran con dicha contribución el subsidio de los estratos 1, 2 y 3, pero posteriormente el Congreso de la República, exoneró de dicha contribución a la industria. Solo con la reforma a la ley es que se puede dar este paso que está planteando el ministro y no con un decreto, ello es competencia del Congreso", dijo.

Por otra parte, Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Domiciliarios, sostuvo que “en primer lugar, se pretende modificar una ley del año 2010 con un decreto, lo cual se cae de su peso. En segundo lugar, como lo admite el propio proyecto, los sectores productivos que tendrían que pagar esa contribución la trasladarían a sus costos de producción lo que tendría efectos inflacionarios y recaería sobre toda la población; se aumentarían las tarifas de los servicios públicos por esa misma razón”.