¿Quién es el abogado que asumiría gerencia del Cortissoz?: esta es su hoja de vida

Este miércoles 27 de agosto se conoció que el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, tendrá un nuevo gerente.

Estamos hablando del abogado Jonathan Salinas Narváez, de quien su hoja de vida ya se encuentra publicada en el sistema de la Presidencia de la República, desde el pasado 26 de agosto.

¿Dónde ha trabajado?

Según se conoció, ha estado vinculado como asesor administrativo y jurídico de la Terminal de Transporte, el concejo de Barranquilla, la Asamblea del Atlántico, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.

Hay que recordar que, recientemente, Henry Pinto, director de la Aerocivil había anunciado una inversión de 34 mil millones de pesos para diferentes obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, y precisamente, la veeduría de las obras dio a conocer que se realizará una primera visita de campo de estas obras.

Habla Héctor Carbonell, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte y quien hace parte de esta veeduría, dijo que “con la visita de campo, que haremos en muy poco tiempo, reafirmaremos el avance del contrato. Hemos sido muy directos con la Aerocivil en el avance de estos proyectos y por eso hemos pedido una visita de campo para inspeccionar cómo van los avances, donde se puede mejorar y acelerar el proceso”.