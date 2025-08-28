Los nuevos cierres viales en Barranquilla por grabación de serie: hay detalles de rutas alternas
En la nota usted encontrará que barrios comprenden estos cierres y también las recomendaciones de las autoridades.
La Alcaldía de Barranquilla anunció que para este 28 y 29 de agosto habrán nuevos cierres viales en la ciudad por motivo a la grabación de una serie.
Programación del 28 de agosto
Horario de cierres:
• 5:00 a.m. a 8:00 p.m.
Cierre Total:
• De la carrera 54 y 58 entre calles 68 y 59.
• De la calle 64 entre carreras 53 y 59.
Tener en cuenta:
Los conductores que transitan por carrera 54 sentido oeste-este, deben tomar la calle 68 sentido norte-sur hasta la carrera 47, en el sentido este-oeste, deben tomar la calle 58 hasta la carrera 60 para girar a la izquierda en la calle 70.
Para la carrera 58 sentido oeste-este, deben tomar la calle 68 sentido sur-norte hasta la carrera 59 para salir a la calle 59. Los conductores que transitan por la calle 64 deben tomar la carrera 53 hasta la calle 68 o la calle 72 sentido sur-norte.
Programación del 28 y 29 agosto, del 9 y 12 de septiembre
Horario de cierres:
• 27, 28 y 29 de agosto de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.
• 9 de septiembre de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.
• 12 de septiembre de 11:00 a.m. a 2:00 a.m. del 13 de septiembre.
Cierre total:
• De la carrera 58 entre calles 68 y 70.
Tener en cuenta:
Los conductores que transitan por la carrera 58 sentido oeste- este deben tomar la calle 70 hasta la carrera 57 para tomar la calle 68 sentido sur -norte. Los conductores que transitan por la carrera 58 sentido este- oeste deben tomar la calle 68 sentido sur-norte hasta la carrera 60.
Más información
Programación del 30 de agosto
Horario de cierre:
• 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Cierre total:
• De la carrera 53 entre calles 84 y 87
Tener en cuenta:
Los conductores que transitan por la carrera 53 sentido este-oeste deben tomar la calle 84 hasta la carrera 57 hasta la calle 90. Los conductores que transitan por la calle 85 sentido norte-sur deben tomar la carrera 57 hasta la calle 90.
Programación del 1 de septiembre
Horario de cierre:
• 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Cierre total:
• De la carrera 58 entre calles 64 y 72.
Tener en cuenta:
Los conductores que transitan por la carrera 58 sentido oeste-este debe tomar la calle 72 sentido norte- sur hasta la carrera 56 hasta la calle 70 y luego tomar la carrera 54. Quienes transitan sentido este-oeste por la carrera 54 deben tomar la calle 64 hasta la carrera 60.
Los conductores que transitan por la calle 70 deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Los conductores que transitan por la calle 68 sentido norte-sur deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Los conductores que transitan por la calle 68 sentido sur-norte deben tomar la carrera 56 hasta la calle 72 sentido sur-norte hasta la carrera 59.