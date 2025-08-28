Sectores sin luz en municipios del Atlántico y Barranquilla el 28 de agosto: conozca los barrios

La empresa Air-e Intervenida ha dado a conocer que se realizarán suspensiones de energía en diferentes sectores de Barranquilla, Polonuevo, Sabanagrande y Malambo, esto debido a trabajos las labores preventivas.

¿En dónde se va la luz en Barranquilla?

Para el caso del barrio Villa del Rosario, en el norte de Barranquilla, a la altura de la carrera 35C3 con la calle 82D, se cambiarán elementos eléctricos de la red, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, hay obras programadas al interior de la subestación Silencio, entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En caso de sobrecarga es posible que se presenten interrupciones en los barrios Nueva Colombia, Carlos Meisel, El Silencio, San Felipe, La Libertad; calles 58 a la 68B, entre las carreras 26 y 31 en Nueva Granada y Santo Domingo; calles 72C a la 74, entre las carreras 16 a 18 en La Esmeralda; calles 69B a la 70B, entre las carreras 27 a la 28 en Olaya.

Sin luz en varios municipios

Los trabajos se llevarán a cabo, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para facilitar las labores de los técnicos, se suspenderá el suministro de energía en parte del Centro de Sabanagrande, San Juan Bosco, Betania, Caracoles, zonas rurales de Polonuevo y Malambo.

Adicionalmente, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía se realizará el cambio de un poste en la calle 8 con la carrera 19A, en el barrio Los Robles en Baranoa. Asimismo, en la urbanización Torcoroma, de este municipio se suspenderá el suministro de energía, entre la 1:00 de la tarde y las 4:15 de la tarde, en la carrera 26B con la calle 11C.