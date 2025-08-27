Obrero muere tras colapso de fachada en vivienda del barrio Olaya, en Barranquilla

Un obrero perdió la vida este miércoles al mediodía tras un grave accidente laboral ocurrido en el barrio Olaya, de Barranquilla.

Los hechos se registraron hacia las 12:10 p. m. en una vivienda ubicada en la calle 68C con carrera 28.

¿Qué dice el reporte de las autoridades?

Según información preliminar, el trabajador se encontraba realizando labores de construcción en el tercer piso de la edificación cuando una falla en la estructura provocó el colapso parcial de la fachada. El hombre cayó al vacío y, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como Didier Eduardo Menco Rojas, de 44 años, quien trabajaba como albañil. Las autoridades informaron que presentó múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Metropolitana, personal del grupo de criminalística de la Sijín y miembros del cuerpo de bomberos para realizar, donde se realizó la inspección técnica del cadáver y se inició la investigación correspondiente que permita esclarecer las causas del colapso estructural.