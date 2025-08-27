Nueva estación de Policía, en Soledad, Atlántico: ¿dónde está ubicada y cuál fue su inversión?

Con un mensaje de apoyo a las familias de los soldados secuestrados y a los caídos en recientes actos terroristas, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lideró la inauguración de una moderna estación de Policía en el Centro Histórico de Soledad, una infraestructura que promete convertirse en un punto clave para la seguridad de más de 42 barrios del municipio.

¿Cuánto se invirtió en esta obra?

La obra, que representó una inversión de más de 3.200 millones de pesos, fue financiada con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Según el mandatario, este tipo de proyectos demuestran cómo los aportes de los ciudadanos se convierten en mejoras tangibles para la comunidad.

“Cada peso recaudado se convierte en acciones visibles que transforman y protegen”, destacó Verano durante el evento.

La nueva sede policial cuenta con espacios administrativos, atención al ciudadano, vigilancia comunitaria y áreas especializadas en la protección de menores, lo que permitirá una respuesta más ágil frente a situaciones de violencia o crimen en el sector. Su ubicación estratégica en el corazón de Soledad busca facilitar una cobertura efectiva y oportuna ante emergencias.

Esta obra se suma a un ambicioso plan departamental que contempla inversiones por 800 mil millones de pesos en infraestructura, tecnología y sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, todo con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública en el Atlántico.

“Soledad demuestra que la seguridad no es solo una promesa, sino una realidad que se construye con inversión y compromiso. Esta estación es un claro ejemplo de ello”, concluyó el gobernador.