La Selección Colombia de Patinaje se alista para Mundial en China

Entre los deportistas que viajaran, al menos cinco son vallecaucanos

La Selección Colombia de patinaje de velocidad ajusta los últimos detalles antes de viajar al Campeonato Mundial de Beidaihe, China, que se disputará entre el 13 y el 21 de septiembre.

Entre las figuras a seguir está la velocista vallecaucana Kollin Andrea Castro que viene de ganar doble oro, en los Panamericanos junior en Asunción.

En esta nómina sobresale el aporte vallecaucano con Yicel Camila Giraldo Vásquez, Kollin Andrea Castro Mosquera, Giselle Alejandra Caicedo Arango, Dairy Charith Londoño Cárdenas y Sarah Sofía Portela Lerma, quienes representan a un departamento que viene siendo protagonista en las pistas internacionales.

De hecho, el patinaje colombiano brilló recientemente en los Juegos Panamericanos Júnior, donde confirmó su hegemonía con múltiples medallas, y ahora estos jóvenes talentos llegan a China con el objetivo de mantener ese dominio mundial.

La concentración se cumple en el patinódromo mundialista de Guarne, Antioquia, donde los 32 seleccionados completan su última semana de preparación. El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Alberto Herrera Ayala, destacó que el proceso combina juventud y experiencia, con respaldo en resultados recientes como los World Games y los Juegos Panamericanos Júnior.

El ciclo de trabajo, que se extendió por dos meses, terminará el 29 de agosto con la visita de los directivos de la Federación y una cena de despedida. El grupo regresará a sus casas unos días y volverá a reunirse en Bogotá el 4 de septiembre, para emprender el viaje rumbo a territorio asiático.