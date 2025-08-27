Vuelven los Festivales a Jamundí después de ocho años
Cuatro días de actividades gratuitas buscan reactivar el turismo y la economía en el municipio
Del 28 al 31 de agosto Jamundí busca reactivar el turismo, con el regreso de sus Festivales D’Parche, después de 8 años.
Con la presente edición, el municipio busca mostrar la cara artística y cultural que se ha visto afectada y diluida por otros problemas del sector.
“Es necesario reactivar los festivales, es importante porque nuestro comercio y nuestros artistas se han visto muy afectados. Jamundí es un municipio turístico, las personas venían a sus ríos y a su parque del cholado, que es muy emblemático. Queremos decirle a Colombia que acá hay historias por vivir, somos más la gente buena y resiliente que a pesar del conflicto vamos a cambiar la historia” comentó Juan Valdes, Secretario de turísmo de Jamundí.
Con una serie de eventos gratuitos se busca impactar positivamente en la localidad. Cada día tendrá una temática distinta, con alusión histórica de Jamundí. Algunos eventos del cronograma son:
Jueves de batallas por la paz:
- 9:00 AM a 12:00 PM: Festival Deportivo
Parque Principal Bajo Palacé
- 3:00 PM a 5:00 PM: Desfile de comparsas “Rituales del Territorio”
Recorrido: Hospital Piloto, Glorieta monumento a la vida y termina en Parque Principal Bajo Palacé
- 6:00 PM a 10:00 PM: Festival Urbano
Batalla de Freestyle - Artistas locales - INVITADOS ESPECIALES: Pandora (Host) Walles-T
Coliseo de Alfaguara
Viernes etnico:
- 9:00 AM a 4:00 PM: Muestra de cocinas tradicionales “Sabores y Saberes”
Centro Comercial Alfaguara
- 10:00 AM a 7:00 PM: Festival del folclore, danzas y tradiciones
Encuentro de danzas tradicionales. Encuentro de dos mundos. Desfile de moda Etnico (invitada especial Miss Universo Valle).
Coliseo de Alfaguara
- 5:00 PM a 1:00 AM: Festival de Melómanos
Parque Principal
Sábado D’Parche:
- 6:00 AM a 3:00 PM: Mercado Campesino
Parque Principal Bajo Palacé
- 9:00 AM a 6:00 PM: Festival del emprendimiento y turísmo
Centro Comercial Alfaguara
- 4:00 PM a 2:00 AM: Festival Musical D’Parche en Jamundí
Artistas Locales:
Jugueritos de Quinamayó
Ramiro Barona
INVITADOS ESPECIALES:
Yeison Jimenez, Dan Den de Cuba, Dj Cristian Aguirre, Martin Borja
Estadio Cacique Jamundí
Domingo de la familia:
- 7:00 AM a 3:00 PM: Clausura: Micro Vuelta internacional al Valle
Vía Chipayá, en La Gran Colombia
- 2:00 PM a 5:00 PM: Desfile Reina del Adulto Mayor
Presentación de artistas locales. Premiación Comparsas JAC
Festival de las cometas
Vuelo de cometas. Premiación de cometas.
Canchas Municipales
- 4:00 PM a 12:00 AM: Festival Musical D’Parche en el Castillo
El Castillo