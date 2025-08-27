Vuelven los Festivales a Jamundí después de ocho años

Del 28 al 31 de agosto Jamundí busca reactivar el turismo, con el regreso de sus Festivales D’Parche, después de 8 años.

Con la presente edición, el municipio busca mostrar la cara artística y cultural que se ha visto afectada y diluida por otros problemas del sector.

“Es necesario reactivar los festivales, es importante porque nuestro comercio y nuestros artistas se han visto muy afectados. Jamundí es un municipio turístico, las personas venían a sus ríos y a su parque del cholado, que es muy emblemático. Queremos decirle a Colombia que acá hay historias por vivir, somos más la gente buena y resiliente que a pesar del conflicto vamos a cambiar la historia” comentó Juan Valdes, Secretario de turísmo de Jamundí.

Con una serie de eventos gratuitos se busca impactar positivamente en la localidad. Cada día tendrá una temática distinta, con alusión histórica de Jamundí. Algunos eventos del cronograma son:

Jueves de batallas por la paz:

9:00 AM a 12:00 PM: Festival Deportivo

Parque Principal Bajo Palacé

3:00 PM a 5:00 PM: Desfile de comparsas “Rituales del Territorio”

Recorrido: Hospital Piloto, Glorieta monumento a la vida y termina en Parque Principal Bajo Palacé

6:00 PM a 10:00 PM: Festival Urbano

Batalla de Freestyle - Artistas locales - INVITADOS ESPECIALES: Pandora (Host) Walles-T

Coliseo de Alfaguara

Viernes etnico:

9:00 AM a 4:00 PM: Muestra de cocinas tradicionales “Sabores y Saberes”

Centro Comercial Alfaguara

10:00 AM a 7:00 PM: Festival del folclore, danzas y tradiciones

Encuentro de danzas tradicionales. Encuentro de dos mundos. Desfile de moda Etnico (invitada especial Miss Universo Valle).

Coliseo de Alfaguara

5:00 PM a 1:00 AM: Festival de Melómanos

Parque Principal

Sábado D’Parche:

6:00 AM a 3:00 PM: Mercado Campesino

Parque Principal Bajo Palacé

9:00 AM a 6:00 PM: Festival del emprendimiento y turísmo

Centro Comercial Alfaguara

4:00 PM a 2:00 AM: Festival Musical D’Parche en Jamundí

Artistas Locales:

Jugueritos de Quinamayó

Ramiro Barona

INVITADOS ESPECIALES:

Yeison Jimenez, Dan Den de Cuba, Dj Cristian Aguirre, Martin Borja

Estadio Cacique Jamundí

Domingo de la familia:

7:00 AM a 3:00 PM: Clausura: Micro Vuelta internacional al Valle

Vía Chipayá, en La Gran Colombia

2:00 PM a 5:00 PM: Desfile Reina del Adulto Mayor

Presentación de artistas locales. Premiación Comparsas JAC

Festival de las cometas

Vuelo de cometas. Premiación de cometas.

Canchas Municipales

4:00 PM a 12:00 AM: Festival Musical D’Parche en el Castillo

El Castillo