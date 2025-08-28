Líder político que acompañaba a dos policías fue asesinado por disidencias de las Farc en Cauca

Corinto, Cauca

Un líder político, reconocido en Valle del Cauca y Cauca y que acompañaba a dos policías de la Dirección de Inteligencia Policial, fue asesinado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Indepaz confirmó el homicidio de Jaime Becerra Castilla quien se desempeñaba como funcionario de la Alcaldía de Candelaria y fue candidato al Concejo de esa población vallecaucana.

El dirigente fue interceptado por ese grupo armado en el parque principal del municipio de Corinto, Cauca donde murió también el Subintendente José Yair Reyes Lucumí de 34 años tras un cruce de disparos.

La Fuerza Pública inició la investigación para esclarecer el caso e individualizar al resto de integrantes de la estructura ilegal que huyeron en una camioneta.

Con Becerra Castilla ya son 105 los lideres asesinados en Colombia en lo que va del año 2025.