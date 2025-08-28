Paso a paso para recibir asesoría gratis con la DIAN sobre declaración de renta: lista de servicios

La declaración de renta es uno de los trámites que más inquietudes y preocupación le genera a la ciudadanía. Esto se debe a que implica el cálculo total de las finanzas personales de los colombianos y el posterior reporte al Estado. Este proceso es relevante para el país porque por medio de este se logra identificar quiénes cuentan con mayor poder adquisitivo y deben pagar el impuesto sobre la renta. Así las cosas, ante las constantes dudas que genera la declaración, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha dispuesto diferentes tipos de ayudas y atención.

Entre las ayudas que brinda la Dian para que los ciudadanos puedan presentar de manera correcta y a tiempo la declaración de renta se encuentran los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal. Este mecanismo de ayuda es completamente gratuito y está disponible en todo el país.

La Dian define a los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal o NAF como una iniciativa de responsabilidad social, que es implementado por las Instituciones de Educación Superior. Tienen la misión de “fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados, brindan sin ningún costo, orientación básica y permanente a personas naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en línea administrados por la DIAN”.

¿Cuáles son los servicios de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal?

La Dian detalló que las IES aliadas permiten que los estudiantes y profesores que están capacitados en temas contables y fiscales, por medio de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, le ayuden a entender mejor a los ciudadanos cómo cumplir con sus deberes ciudadanos. Los servicios son:

Inscripción o actualización del RUT

Facturación electrónica

IVA

Sucesiones ilíquidas

Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple

Información exógena

Declaración de renta

Entre muchos otros temas tributarios, aduaneros y cambiarios.

¿Cómo obtener ayuda de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal?

Los ciudadanos podrán recibir la atención de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal al acercarse de manera presencial o virtual.

Para identificar los puntos de atención presenciales que están en todo el país, los ciudadanos pueden dar clic aquí o ingresar al enlace https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/Lugares_de_atencion/Documents/Listado-presencial-NAF.pdf

Una vez se esté en el pdf con los puntos de atención presenciales, deberá ubicar su ciudad y asistir al lugar establecido en los horarios de atención.

¿Cuáles son las sanciones por la declaración de renta?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha explicado que el trámite de declaración de renta puede implicar sanciones cuando los ciudadanos no cumplen con esta obligación.

Por un lado, el Estado fija cada año para el desarrollo de la declaración de renta un calendario tributario. Por lo tanto, hay unos tiempos límites que los ciudadanos deben tener en cuenta para presentar sus finanzas personales. De lo contrario, es decir, en caso de pasarse de las fechas límites podrán ser sancionados por extemporaneidad y deberán pagar un monto por cada día del plazo vencido.

Además de la sanción por extemporaneidad, la Dian y el Estado pueden sancionar a los colombianos por no presentar la declaración de renta o por colocar errores. Por ejemplo, indicar que en el año gravable las finanzas personales sumaron 70 millones de pesos y la cifra real sea superior. Esto último es una práctica cuestionable, dado que del monto total que cada ciudadano declara se define si paga impuesto o no y cuánto debe tributar.