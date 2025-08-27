Declaración de renta: ¿Se deben incluir los CDT? Estos son los errores más frecuentes

Entre agosto y octubre los colombianos tendrán el tiempo máximo para hacer el proceso de declaración de renta y pagar el impuesto sobre este tributo. Ahora bien, de manera frecuente los ciudadanos se cuestionan si deben incluir en sus cálculos y finanzas personales el dinero que tienen en inversiones de Certificado de Depósito a Término, también conocidos como CDT. La respuesta concreta es sí.

Lo anterior, se debe a que en los montos mínimos para declarar renta en 2025 sobre el año gravable 2024 se incluye uno que se refiere a inversiones financieras. Por tanto, los CDT al ser inversiones se deben incluir en la declaración de renta.

De acuerdo al Banco de la República, un Certificado de Depósito a Término es una forma de invertir con tiempos definidos en las entidades bancarias. Así lo explica el emisor: “Un certificado de depósito a término (CDT) es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días.”

Este tipo de inversión es bastante destacada por expertos en finanzas, ya que son muy seguras y no implican que los ciudadanos deban tener conocimientos previos o muy avanzados. Incluso, han explicado que un ciudadano con un CDT no tendrá que estar al tanto del crecimiento de su dinero, pues al haber una tasa de interés fija se puede decir que hay una “promesa” sobre el monto final que se va a recibir.

Estas tasas de interés son entonces el único porcentaje que los ciudadanos interesados en invertir en CDT deberán considerar antes de entregar su dinero a una entidad bancaria. “Las tasas de interés de los certificados de depósito a término (CDT) son tasas de captación o pasivas que las instituciones financieras pagan a quiénes dejan su dinero en forma de depósito con un monto y un plazo determinado. Estas tasas establecen el rendimiento del dinero, y se determinan de acuerdo al monto y plazo pactados”.

Así las cosas, el dinero invertido en un CDT tiene como fin aumentar las finanzas de una persona y, por tanto, debe ser declarado. En caso tal de que un colombiano decida omitir esta información podrá ser sancionado.

Errores más frecuentes al declarar un CDT:

Los CDT deben ser declarados sin importar si ya vencieron o no, pues son parte del patrimonio que una persona tiene.

No aplicar las deducciones que están relacionadas con los CDT.

En caso de que un CDT esté a nombre de cotitulares o de varias personas, las personas deberán declarar basado en el porcentaje acordado.

No tener en cuenta los intereses periódicos que los CDT generan durante el año gravable. Esto implica que si un CDT genera rendimientos, por ejemplo, de forma mensual, se deben incluir en la declaración.

No considerar la retención en la fuente, la cual sería un anticipo del impuesto sobre la renta.

