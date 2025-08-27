¿Qué es Ayuda Renta y por qué hace más fácil el proceso de declaración en 2025? Dian responde

Ante el comienzo del calendario tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se ha encargado de desarrollar charlas y compartir información que permita que los colombianos puedan realizar el proceso de declaración de renta sin ningún problema. Ahora bien, Jairo Pineda Bolívar, funcionario de la Dian, explicó que Ayuda Renta es un mecanismo que puede facilitar a los ciudadanos a hacer el trámite.

Para este 2025 se espera que más de cinco millones de colombianos declaren, de los cuales 400.000 personas lo harán por primera vez. De acuerdo a la Dian, para este 27 de agosto han realizado el proceso de declaración de renta unas 2.180.954.

En ese sentido, mencionó que Ayuda Renta es una herramienta digital gratuita que la Dian ha desarrollado desde hace 20 años. Esto con el fin de que las personas naturales residentes fiscales en Colombia, y las sucesiones ilíquidas de causantes, que en el momento de su fallecimiento eran residentes fiscales en Colombia, y estaban obligadas a presentar la declaración de renta puedan realizar el proceso sin problemas y diligenciar el formulario 210.

De este modo, Pineda indicó que Ayuda Renta ayuda a aquellos colombianos que al momento de hacer los cálculos de su declaración de renta terminan confundidos. “Esta herramienta sirve como guía para el diligenciamiento de la declaración de renta de las personas, agilizando los cálculos y asegurando una mayor precisión en la información y generando un borrador que luego se reporta oficialmente a través del servicio de financiamiento de la entidad.”

Así las cosas, Ayuda Renta puede ser usado por personas asalariados, profesionales independientes, rentistas de capital, pensionados, personas naturales obligadas a llevar libros de contabilidad, sucesiones ilíquidas de causantes residentes, y todos los que deben declarar

¿Cómo descargar Ayuda Renta para declarar renta?

Para poder usar el archivo Excel desarrollado por la Dian, debe hacer los siguientes pasos:

Desde un computador Windows se debe ingresar al sitio oficial de la DIAN. En computadores Mac, Linux y de otros sistemas operativos no funciona.

En la sección inferior podrá leer “Servicios a la Ciudadanía”, allí deberá ubicar el apartado “Prevalidadores tributarios”.

Deberá dar clic sobre “Descarga Programa Ayuda Renta 2024”. Con esto, una carpeta con el archivo Excel se descargará en el computador.

En la carpeta encontrará un PDF con algunos pasos fundamentales para poder usar el Excel, como, por ejemplo, configurar el computador con la región Colombia, y el idioma para evitar errores. También, configurar la fecha, y la moneda.

