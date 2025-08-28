Ministro TIC anuncia inversiones históricas en conectividad y entrega de equipos para Boyacá

Tunja

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina Gómez, anunciar una inversión de más de 130.000 millones de pesos destinada a ampliar la cobertura de internet en el territorio, especialmente en zonas rurales donde la conectividad sigue siendo una necesidad urgente.

“Hemos invertido no solo en las ciudades, sino también en aquellas zonas alejadas donde realmente se requiere internet. Hoy pasamos de un 8 % a cerca del 45 % en cobertura de conectividad escolar, cumpliendo con el compromiso del presidente Gustavo Petro de garantizar equidad digital”, explicó el ministro Molina Gómez.

Computadores y cursos gratuitos para los jóvenes

Durante el acto, el Ministerio TIC entregó 800 computadores portátiles que se suman a los cerca de 6.000 equipos ya distribuidos en instituciones educativas y comunidades del departamento en lo que va del actual gobierno.

El jefe de la cartera señaló que estos equipos se complementan con una amplia oferta de cursos digitales gratuitos y certificados por reconocidas plataformas internacionales. “Es importante que los jóvenes boyacenses, nativos digitales, sepan que cuentan con herramientas para potenciar sus habilidades y ser más competitivos en la nueva era digital. Estos cursos están disponibles en la página del Ministerio y son completamente gratuitos”, puntualizó.

Proyecto de equidad digital en el Congreso

El ministro también anunció la radicación de un proyecto de ley en el Congreso que busca garantizar acceso a internet a las familias que no tienen capacidad de pago. “Queremos romper con esa inequidad. El acceso a la conectividad no puede depender del dinero en el bolsillo de las personas. Confiamos en que el Congreso tendrá la grandeza de aprobar esta iniciativa que beneficiará a los más vulnerables”, destacó.

Centros Potencia Digital para Boyacá

Uno de los anuncios más importantes de la jornada fue la consolidación de los Centros Potencia Digital, espacios de formación práctica en competencias tecnológicas que combinan teoría y entrenamiento en habilidades digitales.

En Boyacá, se construirá un Centro Potencia Clase A en Tunja, considerado de los más grandes del país, gracias a una inversión conjunta de13.000 millones de pesos del Ministerio TIC y 1.500 millones de la Gobernación de Boyacá.

“Estos centros permitirán que los estudiantes tengan un espacio adecuado para aprender practicando. El mundo digital no se limita a la teoría; también exige competencias prácticas, y es allí donde se formarán los jóvenes del departamento”, aseguró el ministro.

Inversión nacional y medios comunitarios

El titular de la cartera TIC recordó que, en el marco del gobierno del presidente Gustavo Petro, se han destinado ya más de 40.000 millones de pesos exclusivamente para Boyacá. Adicionalmente, resaltó que en la última convocatoria para emisoras comunitarias se recibieron más de 2.000 solicitudes en todo el país, lo que refleja el interés de los territorios por fortalecer sus medios de comunicación locales.

“Esperamos que, una vez concluido el proceso de selección, en un plazo máximo de dos meses, estas emisoras puedan comenzar a operar y convertirse en una herramienta de inclusión y participación ciudadana”, agregó Molina Gómez.