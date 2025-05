Tunja contará con un Centro PotencIA financiado por el Ministerio TIC

Tunja

El Concejo Municipal de Tunja aprobó un cambio de uso de suelo que modifica la destinación de un lote en la Avenida Universitaria, antes catalogado como zona verde, para la construcción del Centro PotencIA de la ciudad, que tendrá infraestructura de formación tecnológica con salas de programación, laboratorios de inteligencia artificial y espacios de coworking. Sobre este nuevo espacio, Caracol Radio habló con el director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial, Gabriel Hernández.

Tunja fue seleccionado por el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, para tener un equipamiento municipal que proyecte el aprendizaje de inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas. El predio para la construcción de este Centro PotencIA, según el Ministerio de las TIC, inicialmente debe estar completamente saneado, o sea, que tenga completa titularidad del Municipio. Segundo, que tuviera unas pendientes mínimas o menores al 8 %. Tercero, un acceso vial adecuado. Y cuarto, que tuviera un área mayor o igual a 2.500 metros cuadrados, «así que el predio seleccionado cumplía con todas esas condiciones, en especial en el tema de acceso. Estaba ubicado en una zona muy estratégica en Tunja, en la parte nororiental, donde hay un potencial grandísimo de accesos y de desarrollo económico, porque estamos cerca de la Universidad Santo Tomás, cerca del centro de la ciudad, cerca de todos esos equipamientos nuevos que se están desarrollando, como el club de Comfaboy», explicó el director Hernández, sobre las razones que los llevaron a escoger este predio donde ahora se construirá el Centro PotencIA.

Inicialmente el predio estaba destinado para parque o espacio público, una zona verde. De hecho, se había construido una cancha de fútbol que no se utiliza frecuentemente, pero el predio como tal sí se ocupa de forma continua. La Alcaldía de Tunja ya había propuesto diferentes predios donde, por cesión obligatoria de algunas cargas urbanísticas, se habían entregado al municipio. «Teníamos un predio de aproximadamente un área de 1.800 metros cuadrados, otro de 2.000, y como fuimos beneficiarios de un proyecto Tipo A, es decir, el más grande y de un alcance regional, pues esos predios inicialmente planteados no tenían esos requisitos mínimos que debíamos cumplir con Findeter y el Ministerio de las TIC, por lo que fuimos buscando predios, encontramos varios, pero estaban o dentro de colegios, debíamos desenglobarlos y adelantar un trámite que generaba mucho más tiempo, o las condiciones de urbanística no permitían el óptimo desarrollo y las condiciones que nos estaban formulando», fue lo que amplió Gabriel Hernández al respecto.

Fue en esa búsqueda de seis meses que encontraron este predio que tiene una pendiente prácticamente del 5 % menor y estaba en una zona estratégica, porque está aledaña a la Avenida Universitaria y es un punto de desarrollo urbano bastante importante en la ciudad. «Solamente encontramos este como el más condicionado para evitarle gastos al Municipio adicionales, como por ejemplo un tema de escapote, de nivelación, de movimiento de tierras y demás»

Y frente a las inquietudes de varios concejales sobre la sostenibilidad financiera del centro potencia, el director de Planeación informó cómo se contempla el respaldo presupuestal para garantizar la operación a largo plazo, que será mediante el autosostenimiento del lugar. «Estábamos inicialmente pensando que la Unidad Especial de Ciencia y Tecnología de Innovación del municipio, Umciti, pudiese manejarlo junto con un tema de asociatividad con alguna empresa, con alguna universidad, para que pudiesen hacer una gestión adecuada sobre el predio. Es decir, cuando tengamos el predio, la idea es buscar que se tenga su autosostenibilidad arrendando o alquilando algunas zonas que se pudiesen prestar. Ese es un tema que todavía no se ha desarrollado bien; el Ministerio de las TIC nos tendrá que brindar esas claridades, pero la idea es que el equipamiento sea utilizado, tenga un fin benéfico para la comunidad y también mediante el autosostenimiento pueda prestar ese servicio público», precisó.

Findeter visitará el predio y posteriormente se debe adelantar el registro de instrumentos públicos, porque la entidad nacional ya inició el proceso de construcción de los centros potencia y está esperando la entrega de este predio para iniciar obras en Tunja. Ya con esto, se ajustará el cronograma y así definir el tiempo de duración de la obra, que por el momento es de aproximadamente 1 año y 15 días, según el contrato.