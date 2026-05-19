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19 may 2026 Actualizado 13:33

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Tunja

Joven boyacense requiere aportes para viajar a China

Exalumno del Técnico Industrial de Garagoa, clasificó junto a otros jóvenes a las fases semifinales presenciales en China, con un innovador proyecto enfocado en la protección de los ecosistemas de paramos mediante inteligencia artificial y monitoreo ambiental.

Andrea Rodríguez

Tunja
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En un video que circula en las redes sociales, se escucha al jóven diciendo: " Hola, soy Miguel Ángel Martínez Huertas, tengo 20 años, soy un joven garagoense egresado de la Institución Educativa Técnico Industrial Mercurial Gobernal y actualmente estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Ambiental en la UPC. Junto a un equipo interdisciplinario de estudiantes de Ingeniería Ambiental, electrónica y electromecánica, desarrollamos un proyecto enfocado en la protección de los ecosistemas de paramos, mediante inteligencia artificial y monitoreo ambiental".

Con este proyecto nos postulamos al Global Environment Solution Challenge 2026,organizado por la Universidad de Tongji y el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ONU. Logramos clasificar a las fases semifinales presenciales en China y somos el único equipo de Colombia en llegar a esas instancias y estamos entre los 40 mejores equipos a nivel global”, señaló.

Pueden apoyar a este jóven llamando al número de contacto: 3219352675

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