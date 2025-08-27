Gobierno Nacional solo dará $60 mil de los $98 mil millones del PAE: Gobernación del Tolima

Tolima

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, le salió al paso a lo manifestando desde la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) sobre la financiación y el cumplimiento de los aportes para el Plan de Alimentación Escolar en el departamento.

“Es muy importante dar respuestas a una serie de afirmaciones que generan zozobra y desinformación en las comunidades, lo primero que hay que advertir del PAE en que en el departamento del Tolima se financia de la siguiente manera el 15% de los recursos los pone el departamento y el 85% el Gobierno Nacional, para el año 2025 para financiar los 192 días, el Gobierno Nacional debió poner $98 mil millones para poder cubrir la obligación legal que tienen”, dijo Bedoya.

El funcionario aclaró que pese a que la ley 2167 de 2021 ordena claramente las responsabilidades presupuestales del departamento y el Gobierno Nacional frente al PAE desde la UAPA no se está cumpliendo.

“El Gobierno Nacional para el calendario escolar 2025 solo puso $60 mil millones lo cual desafortunadamente solo cubre 90 días del calendario escolar, claramente el PAE está desfinanciado”, dijo el secretario de Educación.

¿Quién tiene la culpa de la desfinanciación del PAE en el Tolima?

El secretario de Educación, Andrés Bedoya, resaltó que la ausencia de la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional para los 192 días del calendario escolar tiene desfinanciado el programa en la región.

“El 15% que le corresponde a la Gobernación, se ha incorporado a través de la Asamblea Departamental, $1.000 millones en el inicio de la vigencia fiscal y $15 mil millones que se han incorporado, que me permiten llevar el Plan de Alimentación Escolar hasta el 26 de septiembre del año 2025”, mencionó el funcionario de la Gobernación.

En el departamento se atienden a través del Plan de Alimentación Escolar más de 67 mil estudiantes de los colegios públicos que quedarán sin este programa desde el 26 de septiembre por la falta del giro de $38 mil millones del Gobierno Nacional.

“Esta situación no es solo del departamento del Tolima, ocurre tal cual lo informó la Contraloría General de la República en todo el país, son 53 entidades territoriales incluido el Tolima que presentan un desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional que impide ejecutar el servicio de alimentación escolar durante todo el periodo”, aseguró Bedoya.

El llamado al Gobierno Nacional para que le cumpla a los jóvenes del Tolima con el PAE

Finalmente, el secretario de Educación sostuvo que desde el 2024 se generaron las advertencias al Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda sobre la insuficiencia de recursos para financiar el programa de alimentación escolar.

“Fuimos la única entidad territorial que interpuso una acción de tutela contra el Gobierno Nacional para garantizar la alimentación escolar a los 67 mil estudiantes del 2024 y comenzamos a advertir no en una sola oportunidad, sino en cuatro oportunidades de la necesidad de asignar más recursos para garantizar el servicio”, puntualizó.

Dato: desde el Gobierno Nacional afirman que en el 2025 si ha cumplido con los giros comprometidos debido a que, a la fecha, se han transferido cerca de $49.000 millones de los $60.000 millones previstos, lo que no se ha mencionado desde el orden nacional es que según la ley 2167 de 2021 a la UAPA le correspondían este año más de $98 mil millones.