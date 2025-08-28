En Rionegro, un gestor vial fue atropellado por un conductor durante un requerimiento

Agresión a gestor vial en Rionegro - foto tomada de un video de la alcaldía / Norbey Eliecer Valle David

Rionegro- Antioquia

La alcaldía de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, denunció que un gestor vial fue atropellado por un conductor en una reacción agresiva al ser requerido porque estaba mal parqueado en la bahía de la clínica Somer.

Según el reporte del alcalde Jorge Rivas Urrea, el conductor fue requerido por la infracción de tránsito y, al solicitarle los documentos por parte del agente de tránsito, el agresor puso en marcha el vehículo y atropelló a un gestor vial que acompañaba la acción.

“Nuestro gestor está siendo atendido en la clínica Somer, esperando un diagnóstico y su tratamiento. También hemos solicitado a nuestro gestor y lo vamos a acompañar para que coloque la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Este conductor y su vehículo fueron capturados en la vía del tranvía para que responda por sus actos”, dijo el mandatario.

Agregó que este año ya son cuatro agresiones contra agentes de tránsito registradas en Rionegro, mientras que el anterior hubo cinco. Por lo que solicitan a los conductores evitar reaccionar con violencia contra los funcionarios que trabajan para mejorar la movilidad.