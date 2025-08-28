Fue enviado a la cárcel el presunto responsable de un feminicidio en San Antonio de Prado

San Antonio de Prado

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un ciudadano venezolano de 23 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de su expareja sentimental, Luz Viviana Hernández de 37 años, ocurrido en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín.

Los hechos se registraron el pasado 24 de agosto en una fonda del sector, donde la víctima trabajaba como cocinera y el procesado en las caballerizas. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el hombre habría llegado al lugar para hacerle reclamos a la mujer, con quien había terminado la relación dos meses atrás debido a reiterados episodios de maltrato físico y psicológico.

De acuerdo con el material probatorio, el señalado agresor hizo caso omiso a la petición de la víctima de retirarse del sitio y, en un descuido, ingresó a la cocina donde le habría propinado seis heridas con arma cortopunzante en el cuello y la cabeza. Tras el ataque, huyó y se escondió en una finca cercana, donde fue capturado minutos después por la Policía.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento, lo que reforzó la acusación de la Fiscalía. Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos imputados por feminicidio agravado.