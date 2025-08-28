Venteros, artesanos y artistas de calle marchan en Medellín por trabajo y vivienda digna

Medellín, Antioquia

Venteros, artesanos y artistas de la economía popular salieron a las calles del centro de Medellín para exigir condiciones dignas de trabajo y acceso a la vivienda. La movilización, convocada por el sindicato Familia de la Calle, la CUT y la plataforma Encuentro de Territorios, estuvo acompañada de actividades culturales y artísticas como forma de visibilización.

De acuerdo con las organizaciones, en Medellín existen cerca de 70.000 venteros, venteras y artistas que aportan a la vida económica y cultural de la ciudad. Sin embargo, afirman que su labor se ve amenazada por los continuos operativos de “recuperación del espacio público”. Según ellos, entre enero de 2024 y febrero de 2025, se reportaron 18.859 intervenciones, un promedio de 45 diarias, y el Plan de Desarrollo Distrital proyecta cerca de 60.000 en total.

El pliego de peticiones de los manifestantes incluye respeto y trato digno por parte de las autoridades, garantías para el derecho al trabajo, acceso a vivienda adecuada —dado que el 78% paga arriendo y el 24% vive en hacinamiento—, apoyo a proyectos productivos y la reglamentación del Acuerdo 094 de 2023, que reconoce los corredores artísticos.

Viviana Salazar, presidenta del sindicato Familia de la Calle expresó “Vemos como cada día desde la institucionalidad se implementan programas que buscan coartar, señalizar y criminalizar el trabajo de las economías populares en las calles de Medellín. Hoy nos movilizamos, salimos a reclamar, a que se nos respete, a que se nos trate dignamente”

Por su parte, la Alcaldía de Medellín respondió que los procedimientos de control del espacio público se realizan bajo el marco legal vigente y acompañados por la Policía Metropolitana. Señaló que toda denuncia de presuntas vulneraciones a los derechos humanos debe ser presentada ante la Personería de Medellín para su verificación.

La Administración recordó que está en implementación la Política Pública de vendedores informales y sus familias, con la articulación de 16 entidades distritales, y reiteró su disposición al diálogo permanente con este sector. “Reconocemos como legítimas y respetuosas las manifestaciones pacíficas adelantadas hoy y garantizamos que toda denuncia será remitida a las autoridades competentes”

El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas que protegen el uso del espacio público, considerado patrimonio colectivo, y aseguró que continuará trabajando de manera articulada para que estos entornos sean seguros, ordenados e inclusivos.