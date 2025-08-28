Vuelta a España

🔴 Etapa 6 de Vuelta a España 2025: siga EN VIVO a Egan Bernal y demás colombianos en alta montaña

El pedalista del INEOS es el mejor del país al ubicarse en la décima casilla de la general.

🔴 Etapa 6 de Vuelta a España 2025: siga EN VIVO a Egan Bernal y demás colombianos en alta montaña. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Laura Reina

