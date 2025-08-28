🔴 Etapa 6 de Vuelta a España 2025: siga EN VIVO a Egan Bernal y demás colombianos en alta montaña

Luego de una dura jornada de contrarreloj, la <b>Vuelta a España 2025 abre paso la sexta etapa</b>, jornada de 170.3 kilómetros entre Olot y Pal. Andorra. Llega la<b> alta montaña</b> a la competición ibérica.<b>Le pude interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/27/nairo-muestra-sus-heridas-de-guerra-ya-vamos-mejor/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/27/nairo-muestra-sus-heridas-de-guerra-ya-vamos-mejor/"><b>Nairo muestra sus heridas de guerra: “Ya vamos mejor”</b></a>El día cuenta con <b>cuatro puertos de montaña</b>, entre los que destacan dos de primera categoría: <b>Colla de Toses y Pal. Andorra</b>. Asimismo, tendrá final en alto, escenario ideal para los escaladores.De momento,<b> la general es liderada por el danés Jonas Vingegaard con un tiempo total de </b><b>15:45:50</b>, mientras que el mejor de los colombianos es <a href="https://caracol.com.co/2025/08/27/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-tras-contrarreloj-por-equipos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/27/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-tras-contrarreloj-por-equipos/"><b>Egan Bernal, quien ocupa la décima casilla a tan solo 22 segundos del liderato</b></a>.