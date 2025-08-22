¿Quién será el mejor ciclista colombiano de La Vuelta a España 2025? La IA lo visualiza en el top-5

Este sábado 23 de agosto inicia la edición número 90 de la Vuelta España, con salida en Torino, Italia, y final en Madrid el 14 de septiembre. Se recorrerán 3.151 kilómetros en 21 etapas, a lo largo de tres semanas.

Todo está listo para que los siete colombianos que van a participar comiencen la lucha para destacar en España y aunque ningún corredor nacional parte como favorito, si podrían estar dentro del top 5.

Se le preguntó a la inteligencia artificial como sería el desarrollo de la carrera para los ciclistas cafeteros y si podrían estar en el podio del 2025 en la Vuelta España. Según Chat GPT, el ciclista de Zipaquirá, Egan Bernal, podría estar dentro del top 5 de la clasificación general, al igual que el bogotano Santiago Buitrago.

Este panorama se daría por el número de etapas de montaña en esta competencia, son 15 días en los que los ascensos serán los protagonistas y 10 llegadas en alto, en los que probablemente los colombianos se verían beneficiados, como ha sucedido.

¿Cómo le irá a los colombianos en la Vuelta a España 2025 según la IA?

Según las herramientas de inteligencia artificial, Egan Bernal podría sorprender con la pelea por el título ante su buen estado físico, pero no parte como favorito, a pesar de liderar una de las mejores escuadras, como lo es el INEOS. Es probable que se quede dentro del top 5 al terminar la competencia, siendo esta la segunda vez que corre la Vuelta a España.

El segundo colombiano que tendría opciones de ser protagonista es Santiago Buitrago de Bahrain Victorious, esto ante sus condiciones físicas en la montaña y la experiencia reciente en el Tour de Francia. No es uno de los principales opcionados como el danés Vingegaard, pero si le va bien en estos 21 días podría pelear por el top 5.

Por su parte, Esteban Chaves que corre con EF Education-EasyPost “tiene el talento y la experiencia para brillar en ciertas etapas o aprovechar oportunidades puntuales. Sin embargo, no figura como candidato real a ganar la general. Integra un equipo con enfoque distinto.” Chaves ya estuvo en el podio en el 2016 cuando quedo tercero en la ronda ibérica.

Así mismo, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera tendrían otros roles dentro de los equipos que integran, ya que su función es ser partícipes en momentos claves de la competición como gregarios. Pero si se animan y de acuerdo a los objetivos de sus conjuntos podrían ir por alguna victoria de etapa.

Juan Guillermo Martínez que debuta, tiene un rol emergente y sus probabilidades deportivas de ganar la general son prácticamente nulas en esta edición.