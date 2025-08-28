El HUV “Evaristo García” reconocido como institución universitaria por siete años

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” recibió un reconocimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, que lo acredita oficialmente como hospital universitario.

La distinción resalta el papel de la institución en la formación académica, la investigación y la integración de la práctica con la academia.

Que el HUV tenga reconocimiento como hospital universitario lo constituye como una de las distinciones más importantes en el sector salud en el país, lo cual fortalece otros campos y ayuda en la integración entre la práctica y la academia, el fortalecimiento de la formación de las personas en el sector salud, también el reconocimiento nacional como una institución de referencia en docencia y servicio.

También a impulso a procesos de investigación, innovación en el cuidado de la salud y la mejora continua de la calidad de la atención a los pacientes.

Actualmente, el HUV mantiene convenios con 35 instituciones educativas que permiten que cerca de 4.000 estudiantes pasen por sus instalaciones cada año, contribuyendo a la formación del talento humano en salud del suroccidente colombiano.

El proceso para obtener este reconocimiento inició en 2019 con una autoevaluación y verificación de los requisitos exigidos. Posteriormente, en abril de 2025, recibió la visita de un par académico designado, quien evaluó los procesos académicos, incluyendo la percepción de estudiantes, docentes e instituciones educativas.

Este reconocimiento consolida al Hospital Universitario del Valle como un referente nacional en la formación y la atención en salud.

Según el gerente Irne Torres, esta no ha sido la única meta alcanzada en los últimos meses “primero tuvimos el reconocimiento como como institución acreditada de alta calidad, luego logramos el reconocimientos en buenas prácticas clínicas y hoy hay que decirlo que después de 7 años de trabajo arduo con un equipo de trabajo comprometido, con un relacionamiento importante con la academia, las universidades, entre la Universidad del Valle y las demás instituciones, logramos el reconocimiento por 7 años como institución universitaria”.