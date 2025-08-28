Golpe al microtráfico en el norte de Antioquia: capturan a 21 personas de una estructura criminal

Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia logró un golpe contra el microtráfico en la subregión Norte del departamento con la captura de 21 integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los de Río Grande”. El operativo se desarrolló en los municipios de Don Matías, Santa Rosa de Osos y Barbosa.

La investigación, que duró seis meses, permitió practicar 26 diligencias de allanamiento y registro en las que participaron unidades de la SIJIN, el GOES y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Como resultado, 17 personas fueron detenidas por orden judicial y 4 más en flagrancia.

Las autoridades identificaron que la organización delinquía mediante la modalidad de distribución de drogas a domicilio y en plazas móviles ubicadas cerca de instituciones educativas, lo que representaba un alto riesgo para niños y adolescentes. Entre los capturados se encuentran Óscar Darío Carrasquilla , alias Enano, cabecilla en Don Matías con antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes, y alias El Gordo, señalado como coordinador de la red.

Durante los procedimientos fueron incautados 1.394 gramos de marihuana, cocaína, bazuco y drogas sintéticas, además de $5.280.000 en efectivo, 13 celulares, un arma traumática, tres grameras y equipos utilizados para la producción de estupefacientes.

“Igual manera también se encontraron elementos y tres agendas que nos va a permitir a nosotros ampliar el panorama del espectro investigativo para direccionar contra la misma red y otras redes, teniendo en cuenta lo que ahí sí se encuentra” expresó el Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante Departamento de Policía de Antioquia.

Este resultado constituye un avance significativo en la seguridad ciudadana, pues afecta las finanzas criminales de la organización, disminuye el riesgo de homicidios por disputas territoriales y fortalece la protección de entornos escolares.