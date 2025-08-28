Con aporte vallecaucano Colombia busca cupo en semifinal de Copa Panamericana de Voleibol

La Selección Colombia de Voleibol Masculino continúa brillando en la Copa Panamericana, torneo que se disputa en México desde el pasado 22 de agosto.

El equipo nacional consiguió su segunda victoria consecutiva y se mantiene en lo más alto del grupo B, ratificando su buen momento en la competencia continental.

Tras debutar con triunfo frente a Guatemala, Colombia volvió a mostrar jerarquía al derrotar a Puerto Rico con un marcador de 3- 1 en parciales de (18-25, 25-18, 25-18, 25-20). En el que iniciaron abajo, pero con ímpetu lograron remontar en los siguientes sets, llevándose la victoria.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el vallecaucano Leandro Mejía, quien además es el capitán y nos contó sus objetivos en esta cita continental.

Colombia ahora encabeza el Grupo B, que también integran Canadá y Guatemala. El calendario ya anuncia que el combinado nacional enfrentará a Canadá hoy a las 5 de la tarde (hora local), en un duelo clave para asegurar su liderazgo y evitar escenarios de repechaje.

El certamen cuenta con tres grupos de cuatro equipos, de los cuales los dos mejores líderes se adjudicarán un cupo a las semifinales, mientras que el primer puesto restante y los equipos que ocupen el segundo puesto disputarán los cuartos de final, es por ello que Colombia, ganando el día de hoy asegura su paso directo a la semifinal.

Es importante resaltar que este evento hace parte del proceso de clasificación para otros torneos importantes como los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027. Además, estas justas deportivas otorgan puntos para el Ranking Mundial FIVB.