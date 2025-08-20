Con $200 por bulto de cemento, Argos mejoró 10.000 viviendas en Colombia

Medellín

A través del programa Hogares Saludables, Cementos Argos alcanzó los 10.000 mejoramientos de vivienda en Colombia, beneficiando a cerca de 25.000 personas en distintas regiones del país.

El programa, que busca reducir el déficit cualitativo de vivienda en Colombia, se ha desarrollado en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, Cauca y Tumaco. Solo en Medellín se han ejecutado aproximadamente el 15 % de los mejoramientos, es decir, entre 1.500 y 2.000 intervenciones a los barrios más vulnerables de la ciudad.

Una parte de la financiación proviene directamente de las ventas de la compañía: por cada bulto de cemento que comercializa, Cementos Argos destina 200 pesos al programa Hogares Saludables, lo que garantiza la sostenibilidad de las intervenciones y se convierte en un mecanismo de aporte permanente.

Así lo confirmó Juan Esteban Calle, presidente de cementos Argos, durante la presentación del estudio de impacto social del proyecto, realizado en alianza con la Universidad EAFIT y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“Nosotros llevamos una inversión cercana a diez millones de dólares. Sacamos 200 pesos por cada saco de cemento que nosotros vendemos y lo destinamos a hogares saludables, y lo que esperamos es seguir realmente sumando otras compañías y otros actores públicos que se sumen al programa, porque ha demostrado ser una metodología absolutamente positiva y relevante para luchar contra la pobreza”.

Proyección del programa

Para analizar los resultados del proyecto, se realizó una investigación que evidencia que las intervenciones en vivienda no solo mejoran la salud de las familias, sino que también generan efectos profundos en el aprendizaje de los niños, en su optimismo frente al futuro y en el sentido de propósito de los hogares.

Argos destacó que tanto el sector público como el privado han sido aliados clave en la implementación. Entre ellos se encuentran Viva en Medellín, el ISVIMED, y las secretarías de Hábitat de Barranquilla y Bogotá.

La compañía espera tener un alcance de Hogares Saludables con el apoyo de más aliados y donantes, incluso internacionales. También resaltó el potencial de los mecanismos de obras por impuestos, que ya fueron autorizados para la construcción de vivienda rural nueva y que, a su juicio, podrían extenderse próximamente a los mejoramientos de vivienda.