El 90 % de los habitantes se siente orgulloso de Medellín, según encuesta de cultura ciudadana

Medellín, Antioquia

La más reciente Encuesta de Cultura Ciudadana reveló que el 90 % de los habitantes se siente orgulloso de Medellín, el porcentaje más alto registrado en la ciudad desde 2019.

Los resultados del estudio fueron presentados por la Alcaldía de Medellín en la comuna 8-Villa Hermosa y muestran mejoras en indicadores relacionados con convivencia, confianza institucional, participación y cumplimiento voluntario de normas y acuerdos ciudadanos.

Según la medición, dos de cada tres personas afirman cumplir los acuerdos de convivencia de manera voluntaria, lo que representa un crecimiento del 15 % frente a la encuesta realizada en 2023.

El estudio también evidenció avances importantes entre los jóvenes de 18 a 28 años, grupo que registró el mayor incremento en el índice individual de cultura ciudadana, con un aumento cercano al 20 %.

Creció la confianza entre ciudadanos

Uno de los indicadores con mayor variación fue el de confianza interpersonal, que aumentó 18,6 puntos entre 2023 y 2025, superando incluso los niveles históricos registrados en 2011.

La encuesta señala además que Medellín presenta actualmente niveles de confianza superiores a los promedios nacionales e internacionales reportados en mediciones globales recientes.

Entre las razones por las que las personas manifestaron sentirse orgullosas de Medellín aparecen principalmente su gente, la capacidad de superación y la calidad de vida.

La medición también mostró que cuatro de cada cinco ciudadanos aseguran intervenir cuando identifican situaciones de discriminación, maltrato animal o posibles hechos de corrupción, mientras que el 88 % afirmó estar dispuesto a ayudar a otras personas.

También aumentó la confianza institucional

El estudio reflejó incrementos en la confianza hacia distintas instituciones, entre ellas la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, hospitales y docentes.

Además, la disposición de las personas para llegar a acuerdos con grupos sociales distintos aumentó más de 20 puntos porcentuales frente a la medición anterior.

La Encuesta de Cultura Ciudadana se realiza cada dos años desde 2007 y en esta oportunidad incluyó 4.059 encuestas presenciales aplicadas en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

El trabajo fue liderado por la Administración Distrital en conjunto con el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia.