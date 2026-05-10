Más de 1.800 casos de violencia de género atendidos en Antioquia en tres meses

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia fortalece los mecanismos de prevención, atención y protección para garantizar que las mujeres vivan libres de violencias basadas en género. En el primer trimestre de 2026, la Línea 123 Mujer Antioquia atendió 8.993 casos, de los cuales 1.833 estuvieron relacionados directamente con violencias basadas en género y 78 fueron clasificados como críticos, lo que permitió intervenciones oportunas para salvar vidas.

Ante los casos reportados, la Secretaría activó procesos de acompañamiento psicosocial y jurídico, y fortaleció las mesas municipales de Erradicación de Violencias contra las Mujeres. Además, durante el último mes, el mecanismo de Hogares de Protección brindó atención a 13 mujeres junto a sus grupos familiares, provenientes de municipios como Bello, Itagüí, Caldas, Concordia, Urrao y Sonsón.

La entidad también implementa la estrategia de duplas psicojurídicas territoriales, que busca articular acciones interinstitucionales para prevenir, atender y garantizar los derechos de las víctimas. En este marco, se invitó a los municipios donde se han registrado casos de presuntos feminicidios a convocar sesiones extraordinarias de las Mesas Municipales, con el fin de analizar la situación, coordinar esfuerzos y activar respuestas institucionales inmediatas.

“La vida de las mujeres en Antioquia es una prioridad. No vamos a acostumbrarnos a estas violencias ni a guardar silencio frente a ellas. Desde la Secretaría de las Mujeres seguimos trabajando de manera incansable para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección, para acompañar a todos los municipios y garantizar que las mujeres puedan vivir libres de violencias basadas en género”, afirmó la secretaria Carolina Lopera Tobón.

La Secretaría rechaza todas las violencias motivadas por transfobia y discriminación, y hace un llamado a la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación para promover entornos de respeto, dignidad y reconocimiento de las mujeres en toda su diversidad, como base para una sociedad más equitativa y libre de violencias.