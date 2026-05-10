Diez barrios inundados en Apartadó por desbordamiento del río Bijagual

Como consecuencia de la intensidad de las lluvias en el departamento de Antioquia, se presentaron emergencias en el Urabá antioqueño. Por el desbordamiento del río Bijagual, en el corregimiento de El Reposo, en Apartadó, se reportan unos 10 barrios inundados y pérdidas de enseres.

Por ahora, las autoridades de Gestión del Riesgo del municipio de Apartadó realizan el respectivo censo para implementar las acciones correspondientes.

“Es una situación bastante grave. La emergencia es de gran magnitud, con aproximadamente 10 barrios inundados. Todavía no tenemos el número exacto de familias damnificadas ni reportes de personas afectadas, porque el agua aún está dentro de las casas y supera los 3 o 4 metros en algunas zonas más bajas. Se espera que baje, pero sigue bastante nublado y con tendencia a continuar las lluvias”, dijo Carlos Manuel Montes, gestor del Riesgo del municipio de Apartadó.

Cabe indicar que todos los organismos de emergencia y las autoridades municipales se encuentran atendiendo la situación. Se programó un Consejo de Gestión del Riesgo para tratar en profundidad la emergencia. Asimismo, se conoció que la Gobernación de Antioquia, a través del DAGRAN, está al tanto de la situación.

Por último, desde la Gestión del Riesgo de Apartadó advirtieron que, durante los trabajos de evacuación y control del área, hay ciudadanos que se niegan a salir de sus hogares argumentando que no tienen adónde más ir.

Según el más reciente reporte de las autoridades departamentales, la primera ola invernal del año dejó 9.147 familias damnificadas en 13 municipios que declararon calamidad pública, siendo Urabá y, en especial, Apartadó los más afectados.