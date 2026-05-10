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10 may 2026 Actualizado 15:28

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Medellín

Milton Vasco llega al Concejo de Medellín en reemplazo de Sebastián López

El exgerente de Metroparques asumirá la curul del Centro Democrático tras la salida de Sebastián López.

Milton Vasco, asume concejal por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

Milton Vasco, asume concejal por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

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Milton Vasco llegará al Concejo de Medellín para ocupar la curul que deja Sebastián López, quien recientemente anunció su renuncia a la corporación y su intención de iniciar un nuevo proyecto político con miras a la Alcaldía de Medellín.

Vasco viene de desempeñarse como gerente de Metroparques durante la actual administración distrital y ahora asumirá como concejal por el Centro Democrático.

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Su llegada se da como parte de la reorganización interna del partido en el Concejo, luego de la salida de López, uno de los cabildantes más visibles de la oposición durante el gobierno de Daniel Quintero.

Milton Vasco ha estado vinculado a distintos procesos políticos y administrativos en Medellín y con este movimiento el Centro Democrático mantiene la curul dentro de la corporación.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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