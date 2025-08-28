Biblioteca de Escritoras Colombianas: un proyecto que revive las voces femeninas olvidadas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el marco de su participación en una nueva versión de Ulibro en Bucaramanga la escritora caleña Pilar Quintana presentó no solo su más reciente obra literaria titulada “Noche Negra”, también habló del proyecto cultural que busca reivindicar el lugar de las mujeres en la historia literaria del país: la Biblioteca de Escritoras Colombianas.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes junto con la Biblioteca Nacional de Colombia.

Tiene como propósito rescatar, reeditar y difundir la obra de autoras clásicas que fueron relegadas del canon literario.

Quintana destacó que el proyecto no se trata de una biblioteca virtual, sino de una colección de libros impresos y digitales.

La primera entrega se publicó en 2022 con 18 títulos, de los cuales 11 se lanzaron a través de editoriales independientes y pueden adquirirse en librerías, mientras que los otros siete están disponibles para descarga gratuita en la página web de la Biblioteca Nacional.

La segunda entrega presentada este año amplió la colección con 10 antologías que reúnen los textos de 96 escritoras colombianas, desde la colonia hasta mediados del siglo XX.

Estos volúmenes estarán pronto en librerías gracias a editoriales independientes y ya se pueden consultar de manera gratuita en la Biblioteca Gabriel Turbay de Bucaramanga.

La escritora colombiana subrayó la importancia de rescatar estas voces femeninas, recordando que muchas de ellas gozaron de gran reconocimiento en su época, incluso con homenajes nacionales pero hoy permanecen en el olvido.

“Cuando murió la novelista Soledad Acosta de Samper, el país tuvo tres días de luto nacional pero ahora casi nadie la lee. Mientras Jorge Isaacs sigue en los programas escolares, las escritoras de su tiempo desaparecieron de la memoria colectiva”, señaló Quintana.

La autora caleña insistió en que la tradición literaria de un país no está completa sin las mujeres, pues ellas también narraron la nación desde perspectivas y realidades distintas.

“Las escritoras siempre produjeron desde la marginalidad, y aun así lograron construir una literatura poderosa que nos muestra un país con acentos y miradas que hoy desconocemos”, recalcó.

Con esta segunda entrega la Biblioteca de Escritoras Colombianas se consolida como un hito editorial y cultural en el rescate del patrimonio literario femenino, abriendo las puertas para que nuevas generaciones descubran un legado que permanecía en silencio.