‘Paca’ Zuleta sobre violencia en Antioquia y Cali: “El Estado debe responder, la gente está cansada”

La abogada y exviceministra de Justicia María Margarita Zuleta, conocida como ‘Paca’ Zuleta, advirtió que Colombia atraviesa una crisis de institucionalidad reflejada en la inseguridad y la polarización política.

En entrevista con Caracol Radio en la feria de Ulibro en Bucaramanga habló de los recientes hechos violentos ocurridos en Antioquia, Cali y en Jamundí, donde fueron asesinados policías muestran la falta de articulación entre alcaldías, gobernaciones, Presidencia y Fuerza Pública.

Zuleta afirmó que los ciudadanos “están cansados de un Estado que no responde” y cuestionó los límites de la descentralización.

Pues alcaldes y gobernadores rinden cuentas en materia de seguridad, pero no siempre tienen las herramientas para garantizarla.

“Tuvimos una experiencia horrible con Cali. Lo que ocurrió en Jamundi, la muerte de policías, es una es una historia horrible. Y cuando el alcalde que conoce mucho temas de seguridad hablaba de la necesidad de articular y de coordinar las labores alcaldía, gobernación, presidencia con la fuerza pública en general nos muestran que hay tensiones”, puntualizó.

Frente a la propuesta de una nueva Constituyente, fue categórica.

“Hoy no estamos en un momento constituyente. El desafío no es cambiar la forma del Estado, sino que las instituciones sean legítimas, transparentes y cercanas a la sociedad”.

Para Zuleta el país necesita empatía, respeto y coordinación efectiva para enfrentar la violencia y recuperar la confianza ciudadana.