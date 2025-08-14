Risaralda se prepara para la cosecha cafetera, se esperan ingresos superiores a un billón de pesos

A portas de recibir la segunda y más grande cosecha cafetera del año, desde ya las autoridades departamentales, entre ellas las alcaldías, la Policía y el Ejército Nacional, en coordinación con el Comité de Caficultores de Risaralda, tienen listo el Plan Cosecha, que busca garantizar la seguridad para las más de 19 mil familias cafeteras del departamento.

Anunció el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, que el lanzamiento oficial de este plan que se desarrolla desde hace nueve años en el territorio y que incluye estrategias como bolsas de empleo municipales, puntos de atención para recolectores, campañas de prevención, acompañamiento en el transporte de café, actividades de salud y bienestar, entre otros, tendrá lugar a principios del mes de septiembre en el municipio de Santuario.

“Vamos a estar con todas las autoridades explicando a los caficultores cómo se ejecutará este plan que asegura la tranquilidad de quienes participan en la cosecha. Desde el inicio de este gobierno hemos articulado esfuerzos con Ejército, Policía, Gaula Policial y Gaula Militar para proteger a nuestros productores y garantizar que esta cosecha, que supera el billón de pesos en impacto económico, sea un motor para la economía del departamento”, dijo el mandatario.

Jorge Humberto Echeverri Marulanda, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, explicó que del más del billón de pesos que esperan recaudar con la cosecha, un 30 % irá a los recolectores y el resto dinamizará el comercio y los servicios en cada municipio.

“Este año la cosecha tiene un valor estimado de un billón de pesos, de los cuales un 30 % irá a los recolectores y el resto dinamizará el comercio y los servicios en cada municipio. Queremos que la cosecha sea no solo productiva, sino también una fiesta que una a caficultores, recolectores y comunidad”, manifestó Echeverri.

Recordemos que la última cosecha cafetera aportó 1.2 billones de pesos a la economía regional y generó más de 35.000 empleos temporales.

