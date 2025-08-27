“Estaremos pendientes del proceso licitatorio”: Veedor del Aeropuerto del Café

Manizales

Los veedores del Aeropuerto del Café confían que esta vez sí sea cierto el inicio de la licitación y obras del proyecto. Explicaron que estarán pendientes en los pliegos de condiciones de la nueva licitación de la fase uno.

Gustavo Robledo, veedor del aeropuerto del Café, hizo un llamado en Caracol Radio al Gobierno y a la gerencia del patrimonio Autónomo para que esta vez no existan dificultades en la licitación e inicio de las obras.

Robledo calificó como positivo que en este proceso no se entreguen anticipos a los contratistas y por el contrario sean ellos quienes aporten inicialmente los recursos.

El proceso de licitación ya está en el Seccop y se espera que en noviembre sea adjudicado este proyecto

“Esperamos que el Gobierno Nacional pues siga haciendo su tarea jalonando desde todas las instancias de la Aerocivil, del Ministerio de Transporte, al igual que el departamento y los municipios de Manizales. Estaremos pendiente en la veeduría sobre el proceso de licitación”, dijo Robledo.

La veeduría realizará reuniones permanentes como el patrimonio autónomo y con entes de control