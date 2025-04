Aranceles en Estados Unidos: Esto se paga de importación de EE.UU a Colombia según MinJusticia

Desde enero de 2025, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos han vivido una etapa de tensión, reflejada principalmente en el ámbito arancelario. En un movimiento inesperado, el gobierno del presidente Donald Trump impuso un arancel del 25% a todos los productos colombianos importados a Estados Unidos.

Esta medida afectó a sectores clave de la economía colombiana, especialmente a productos tradicionales como el café, las flores y el banano, que ahora enfrentan un panorama más difícil para su ingreso al mercado norteamericano.

Sin embargo, la tensión no se limitó solo a las exportaciones. El impacto también se ha sentido en el comercio inverso: las importaciones de productos estadounidenses hacia Colombia.

En respuesta directa a la política arancelaria de EE. UU., el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó el pasado 26 de enero de 2025 un aumento del 25% en los aranceles a productos importados desde Estados Unidos, afectando insumos como maquinaria, fertilizantes y vehículos.

Cuánto se paga de importación desde Estados Unidos a Colombia

Para quienes estén interesados en importar productos desde Estados Unidos, es importante que conozcan los requisitos establecidos en la página del Ministerio de Justicia, en el cuál se establece los costos arancelarios. Uno de los primeros factores a tener en cuenta es el tipo de envío, ya que los paquetes enviados por tráfico postal o mensajería rápida tienen condiciones específicas, le contamos cuáles son:

Valor máximo permitido : USD $2.000

: USD $2.000 Peso máximo : 50 kilogramos

: 50 kilogramos Dimensiones permitidas : hasta 1.5 metros por lado, y un máximo total de 3 metros lineales (suma de largo, ancho y alto)

Estos límites aplican para paquetes personales y no comerciales. En este orden de ideas, si algún paquete es comercial, esto puede generar retenciones o impuestos adicionales.

Cuándo debe pagar impuestos de aduana en Colombia

Para determinar si una importación está sujeta a impuestos en Colombia, hay varios elementos que se deben tener en cuenta. Si el valor del paquete es igual o inferior a USD $2.000, y proviene de un país con el cual Colombia tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), como es el caso de Corea del Sur, puede estar exento de IVA, siempre y cuando no tenga fines comerciales.

Sin embargo, si el valor de la importación supera los USD $5.000, el importador deberá diligenciar la Declaración Andina del Valor en Aduana (DAV). Este documento sirve como soporte de la declaración de importación y permite determinar la base gravable sobre la que se calcularán los tributos aduaneros.

El pago de los aranceles e impuestos debe realizarse ante los intermediarios financieros autorizados, y se procesa en las aduanas donde opera el Sistema Informático de la DIAN.

Cuánto puede traer sin pagar impuestos

Según la Ley 2155 de 2021, si realiza una compra desde Estados Unidos cuyo valor total, incluyendo el envío, no supere los USD $200, no pagará arancel ni IVA, siempre que el producto sea para uso personal y no tenga fines comerciales. Además, el país de origen debe tener un TLC vigente con Colombia que permita este beneficio, como es el caso de Estados Unidos.