Subió el precio del café HOY, 27 de agosto Colombia: ¿a cómo se cotiza en cada ciudad?

Este martes 26 de agosto se llevó a cabo el panel de “El café: actualidad y perspectivas”, dónde se mencionaron varios puntos importantes junto a otros invitados sobre los precios actuales que se manejan en la industria cafetera:

Un precio elevado no garantiza prosperidad a los cultivadores de café .

. Más allá de establecer un valor alto para la venta del café, el reto real está en crear estrategias sostenibles para aumentar la productividad del cultivo y reducir costos.

La directora del ICO Coffe, Vanúsia Nogueira, reforzó este último punto diciendo “Los precios altos no aseguran prosperidad; el futuro del café depende de productividad y costos”.

Partiendo de esta afirmación, tenga en cuenta que los precios en Colombia, en cuanto al café, pueden variar, pues un día puede estar en alza, y en otras ocasiones puede caer en la bolsa de Nueva York.

#AEstaHora l En el panel “El café: actualidad y perspectivas”, Vanúsia Nogueira, directora de la @ICOCoffeeOrg, advirtió que los altos precios actuales del café no garantizan prosperidad para los productores, pues la verdadera sostenibilidad depende de aumentar la productividad y… pic.twitter.com/nDmPcBPZgE — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 26, 2025

Le puede interesar: Café Lomalinda: un sueño familiar que florece con sostenibilidad

Precio del café HOY, 27 de agosto en Colombia

En un informe que publica diariamente la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), mostró a como se cotiza el precio del café según el cierre que da la bolsa de Nueva York.

El precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 3,140,000 COP. Asimismo, también se muestra el valor total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣7️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/f6MdiRDczI — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 27, 2025

Esta alza es importante, ya que el pasado martes, 26 de agosto, el precio del café cayó, cotizándose por debajo de los 3,100,000 COP, llegando a los 3,063,000 COP.

Lea también: Precio oficial del café HOY 26 agosto en Colombia: ¿En cuánto está la carga en dólares?

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Aquí, podrá visualizar el precio del café en las principales ciudades del país, esto cotizándose su carga, arroba y kilo:

Armenia : Carga $3,140,500 | Kilo $25,124 | Arroba $314,050

: $3,140,500 $25,124 $314,050 Bogotá : Carga $3,139,250 | Kilo $25,114 | Arroba $313,925

: $3,139,250 $25,114 $313,925 Bucaramanga : Carga $3,138,875 | Kilo $25,111 | Arroba $313,888

: $3,138,875 $25,111 $313,888 Buga : Carga $3,141,250 | Kilo $25,130 | Arroba $314,125

: $3,141,250 $25,130 $314,125 Chinchiná : Carga $3,140,375 | Kilo $25,123 | Arroba $314,038

: $3,140,375 $25,123 $314,038 Cúcuta : Carga $3,138,375 | Kilo $25,107 | Arroba $313,838

: $3,138,375 $25,107 $313,838 Ibagué : Carga $3,139,625 | Kilo $25,117 | Arroba $313,963

: $3,139,625 $25,117 $313,963 Manizales : Carga $3,140,375 | Kilo $25,123 | Arroba $314,038

: $3,140,375 $25,123 $314,038 Medellín : Carga $3,139,625 | Kilo $25,117 | Arroba $313,963

: $3,139,625 $25,117 $313,963 Neiva : Carga $3,138,750 | Kilo $25,110 | Arroba $313,875

: $3,138,750 $25,110 $313,875 Pamplona : Carga $3,138,500 | Kilo $25,108 | Arroba $313,850

: $3,138,500 $25,108 $313,850 Pasto : Carga $3,138,500 | Kilo $25,108 | Arroba $313,850

: $3,138,500 $25,108 $313,850 Pereira : Carga $3,140,375 | Kilo $25,123 | Arroba $314,038

: $3,140,375 $25,123 $314,038 Popayán : Carga $3,140,625 | Kilo $25,125 | Arroba $314,063

: $3,140,625 $25,125 $314,063 Santa Marta : Carga $3,142,125 | Kilo $25,137 | Arroba $314,213

: $3,142,125 $25,137 $314,213 Valledupar: Carga $3,139,750 | Kilo $25,118 | Arroba $313,975

Precio del café en dólares HOY

Investing es una plataforma que se dedica a analizar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las variantes que pueda tener el producto en su compra y venta, este miércoles, 27 de agosto, indicó que, el precio del café en dólares tuvo un crecimiento del 3,13%, que en dólares sería un aproximado de 11,65 USD.

Por otro lado, la página enseñó en sus indicadores que, el precio del café en dólares se cotizó en 383,95 dólares estadounidenses.

Otras noticias: Más de 200 mil árboles serán entregados a familias cafeteras para cuidado de fuentes hídricas