América alista dos fichajes con pasado en Selección Colombia

América de Cali no pasa por un buen momento. El cuadro escarlata ganó solo uno de sus últimos ocho partidos y el futuro del entrenador Diego Raimondi está en duda. Eliminado de Copa Sudamericana y con la serie cuesta arriba ante Bucaramanga en Copa Colombia, los vallecaucanos están obligados a levantar cabeza lo antes posible.

Esto dijo Diego Raimondi sobre la posibilidad de abandonar el América frente a los malos resultados

Para lo anterior, la junta directiva encabezada por Tulio Gómez planea reforzarse, antes de que cierre la ventana de traspasos para jugadores libres, con dos futbolistas que pasaron por Selección Colombia. Es preciso recordar que dicho lapso vence el viernes 29 de agosto.

Getty Images / Pool

América alista dos fichajes para la Liga Colombiana

El periodista Mariano Olsen informó que el América de Cali tiene en carpeta a dos futbolistas para incorporar en este segundo semestre del año. Se trata de Andrés Tello y Andrés Felipe Roa.

Tello es un volante central que se encuentra libre desde finales del mes de julio, tras terminar contrato con el Catania de Italia. A partir de entonces regresó al país y desde el 27 de agosto se encuentra en Cali finiquitando su vinculación.

El futbolista de 28 años debutó en el Envigado y fue citado a selecciones juveniles de Colombia, con las cuales disputó un Sudamericano Sub-17, un Sudamericano Sub-20, un Mundial Sub2-0 y el Torneo Esperanzas de Toulon. Asimismo, cuenta con un basto recorrido por el fútbol italiano (Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Salernitana y Catania).

Andrés Tello en su paso por el Salernitana de Italia. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

Roa es un volante creativo que también quedó libre a finales del mes pasado, luego de haber jugado una temporada con el Panetolikos de Grecia. "El mediocampista ofensivo ya acordó su vinculación al cuadro escarlata y se incorpora como agente libre“, informó Olsen frente al anticipo de la periodista Nany Flórez.

El mediocampista de 32 años debutó profesionalmente en el Deportivo Cali, rival eterno del América, y su gran rendimiento lo llevó a ser citado por José Pékerman para la Copa América Centenario del 2015. Adicionalmente, integró la Selección Colombia Sub-23 que disputó los Juegos Olímpicos del 2016. Ahora regresa al país tras siete años en el exterior.

Andrés Felipe Roa en su paso por la Selección Colombia / Getty Images

¿Qué viene para el América de Cali?

América se encuentra en la casilla 18 de la Liga Colombiana con 5 unidades, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. Su próximo partido seré el domingo 31 de agosto ante Alianza Valledupar en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.

Por otro lado, el 3 de septiembre afrontará el partido de vuelta de la Copa Colombia contra el Atlético Bucaramanga, serie que va 1-0 en favor de los santandereanos.